‘Rapallo, la comunità perduta’, incontro pubblico in località San Pietro

Rapallo. ‘Rapallo, la comunità perduta’ è il titolo del dibattito pubblico in programma venerdì 8 agosto, ore 20.30 in località San Pietro nell’ambito dell’iniziativa Estate Rossa.

Un dibattito che gli organizzatori definiscono ‘aperto, amichevole e non ideologico, pensato per riflettere insieme sul senso di comunità nel mondo di oggi. Viviamo un’epoca segnata da frammentazione, individualismo e solitudine: ma il bisogno di sentirsi parte di qualcosa è ancora forte, vivo, urgente. Questa serata vuole essere un’occasione per fermarsi, ascoltare, condividere esperienze, in un dialogo che attraversa fedi, visioni e sensibilità diverse’.

Intervengono: don Jacopo De Vecchi, parroco della parrocchia di Sant’Anna e direttore dell’Ufficio pastorale della cultura della Diocesi di Chiavari, Andrea Carannante, consigliere comunale a Rapallo. Modera: Paolo Marchi