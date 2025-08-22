Rapallo, dopo la Chikungunya sospetto caso di West Nile: scatta la disinfestazione

Rapallo. E’ di ieri la notizia dell’avvio di una disinfestazione straordinaria, a Rapallo, dopo la segnalazione di un sospetto caso di Chikungunya (malattia febbrile acuta virale, epidemica, trasmessa dalla puntura di zanzare infette) in una persona che ha di recente fatto un viaggio all’estero in una zona endemica.

Oggi, invece, il Comune di Rapallo, annuncia di dover procedere a un altro trattamento antizanzare straordinario antiarbovirosi per la notifica di un caso sospetto di West Nile in un soggetto che ha soggiornato nel Comune di Rapallo.

In attesa della conferma diagnostica il Comune, ha predisposto un intervento urgente di disinfestazione adulticida straordinaria preventiva.

Le vie interessate dalla disinfestazione

Quindi, nelle prime ore di sabato 23 agosto, dalle ore 01.00 alle ore 03.00, la ditta EcoClean Italia opererà in Via Costaguta, Via Privata Valdettaro, Via Privata Caravelle, Via dei Glicini e Via Firenze.

Per garantire una copertura completa della disinfestazione il Comune di Rapallo chiede ai residenti e non della zona interessata di permettere l’accesso agli operatori della ditta nelle vie private.

Durante gli interventi è essenziale evitare di permanere nelle zone interessate dal trattamento, mantenere chiuse porte e finestre, rimuovere la biancheria stesa e gli alimenti esposti all’aperto, proteggere ciotole per animali e giocattoli dei bambini.

I proprietari di animali domestici devono mantenerli a distanza dalle aree trattate per almeno due ore successive al passaggio degli operatori.

In caso di contatto accidentale con la soluzione nebulizzata è necessario lavarsi abbondantemente con acqua e rivolgersi a un medico in presenza di sintomi persistenti.

I prodotti impiegati sono Z-STOP, Mastercid Micro e SYNERGY, con le schede tecniche disponibili nell’articolo in evidenza sul sito del Comune.

L’amministrazione sollecita inoltre una collaborazione attiva da parte dei cittadini: provvedere allo svuotamento periodico di sottovasi, contenitori, secchi e altri recipienti dove si accumula acqua stagnante, sigillare cisterne e pozzi, mantenere pulite caditoie e grondaie, evitare di lasciare pneumatici o giocattoli gonfiabili contenenti acqua.