Rapallo, sospetto caso di Chikungunya: scatta il trattamento anti zanzare

Rapallo. Scatta il trattamento anti zanzare a Rapallo dopo la segnalazione di un sospetto caso di Chikungunya in una persona che ha di recente fatto un viaggio all’estero in una zona endemica.

Sospetto caso di Chikungunya a Rapallo

La persona, una volta rientrata a Rapallo dal viaggio, ha accusato una serie di sintomi compatibili con la Chikungunya , ma Comune e Asl stanno aspettando conferma della diagnosi. Nel frattempo l’amministrazione ha comunque deciso di organizzare un intervento urgente di disinfestazione straordinaria preventiva delle zanzare.

Va ricordato che questo virus non si trasmette tra uomo a uomo, ma viene trasmesso esclusivamente dalle zanzare. Nella notte di giovedì 21 agosto, dalle 01.30 alle 03.30, su incarico del Comune di Lavagna la ditta EcoClean Italia opererà in via preventiva in via Bolzano, piazza Molfino, Sslita Sant’Agostino, via Alessandro Lamarmora, via Magenta e via Fratelli Betti.

La disinfestazione preventiva e le misure adottate

Il Comune fa sapere che sarò essenziale restare a distanza dalle zone interessate dal trattamento, mantenere chiuse porte e finestre, rimuovere la biancheria stesa e gli alimenti esposti all’aperto, proteggere ciotole per animali e giocattoli dei bambini. Anche i proprietari di animali domestici devono mantenerli a distanza dalle aree trattate per almeno due ore successive al passaggio degli operatori.

In caso di contatto accidentale con la soluzione nebulizzata è necessario lavarsi abbondantemente con acqua e rivolgersi a un medico se i sintomi persistono. I prodotti impiegati sono Z-STOP, Mastercid Micro e SYNERGY, con le schede tecniche disponibili sul sito dell’ente.

“L’amministrazione sollecita inoltre una collaborazione attiva da parte dei cittadini – prosegue l’amministrazione di Rapallo – provvedere allo svuotamento periodico di sottovasi, contenitori, secchi e altri recipienti dove si accumula acqua stagnante, sigillare cisterne e pozzi, mantenere pulite caditoie e grondaie, evitare di lasciare pneumatici o giocattoli gonfiabili contenenti acqua”.