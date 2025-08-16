  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Disavventura

Appuntamento dopo la chat su TikTok, 18enne in pericolo salvata dai carabinieri

La giovane, volata dalla Spagna a Genova per conoscere il ragazzo incontrato sui social, ha chiesto aiuto perché temeva di essere stata drogata. L'uomo, fermato, era in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti

carabinieri notte

Genova. Tutto è iniziato con un contatto su TikTok, una chat che procede, un flirt virtuale che si fa reale, la proposta di vedersi e un volo low cost preso senza pensarci troppo. È iniziata così la brutta avventura per una ragazza di 18 anni, spagnola, che dopo aver conosciuto online un giovane di 28 anni ha accettato di raggiungerlo a Genova.

Arrivata in aeroporto, la ragazza è stata accolta dal giovane e ha trascorso con lui la serata, durante la quale i due avrebbero anche fumato uno spinello. Dopo la cena, la giovanissima ha iniziato a sentirsi stordita, confusa, con vertigini, e ha capito di non essere più lucida.

Intuendo di poter essere stata ingannata, forse drogata, e temendo per la propria incolumità, approfittando del fatto che l’uomo, un senegalese, non capiva lo spagnolo, ha contattato il 112 chiedendo aiuto, pur senza riuscire a fornire indicazioni precise sulla posizione.

La prima pattuglia giunta nella zona indicata non è riuscita a trovarla, perché nel frattempo la coppia era salita su un taxi diretto a un hotel nella zona di Quarto. Poco dopo, la receptionist dell’albergo ha chiamato il 112 riferendo che una ragazza sembrava essere in pericolo in compagnia di un uomo senegalese da poco entrato in una stanza dell’albergo.

In pochi minuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Quarto hanno fatto irruzione nella camera, messo in salvo la giovane e perquisito l’uomo, trovandolo in possesso di 30 pastiglie di ecstasy, circa 10 grammi di hashish e quasi 3000 euro in contanti. Il 29enne è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il nucleo investigativo, con personale specializzato nella violenza di genere, ha ricostruito l’intera vicenda, sottolineando che l’intervento tempestivo ha probabilmente evitato conseguenze ben più gravi. Sono in corso accertamenti medici previsti dal protocollo “codice rosa” per verificare se alla giovane sia stata somministrata qualche sostanza senza che se ne accorgesse.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.