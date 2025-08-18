Pulizia dei rivi, Bogliolo: “Il Levante che fine ha fatto?”

Genova. “Apprendiamo a mezzo stampa, come spesso accade con questa Giunta, che il Comune di Genova ha avviato la pulizia dei rivi in previsione dell’autunno e della c.d. Stagione delle piogge. Nel ringraziare la sindaca Salis per questo suo tempestivo intervento, spiace constatare la completa assenza dal programma di tutte le manutenzione per i rivi del Municipio Levante ad eccezione del torrente Sturla che nel comunicato viene citato per ultimo a settembre. Completamente assente ogni tipo di pulizia, ogni tipo di sfalcio, ogni tipo di azione con finalità di prevenzione sui Rii come il Rio Bagnara, il Torrente Nervi, il Rio Priaruggia, il Rio Castagna e il Rio san Pietro. Per non parlare di tutti Bei sulle alture”.

Così Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante e coordinatore di Vince Genova, ha commentato il comunicato stampa del Comune di Genova che riporta il programma dettagliato dei lavori di manutenzione e sfalcio dei rivi dei Municipi e che escluderebbe, secondo il presidente, la pulizia della maggior parte dei rivi del Municipio Levante.

“Voglio pensare che sia semplicemente una svista, data forse dalla fretta di redigere il programma o forse dai pochi mesi di amministrazione della città. Se solo questo programma fosse stato condiviso con i Municipi nei giorni scorsi si sarebbe potuto evitare un piano che a Levante è di gran lunga insufficiente – conclude Bogliolo – Sarà mia cura, affinché i cittadini del levante vengano tutelati come gli altri, spiegare alla Sindaca, nel corso del nostro prossimo imminente incontro, l’importanza che anche i rivi del levante hanno. A tal proposito, voglio ringraziare Aster con con cui c’è sempre stato stato un dialogo costruttivo e sono sicuro ci sarà anche in futuro. Va da sè che le indicazioni sugli interventi da fare arrivano dal Comune e in questo senso mi muoverò”.