Processo Ciro Grillo, in settimana la sentenza: accusa chiede nove anni di reclusione per i 4 imputati

Genova. Arriva alle battute finali il processo a carico di Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, accusati di violenza sessuale di gruppo. Le repliche conclusive sono previste per martedì 2 e mercoledì 3 settembre, con la sentenza attesa tra la sera di mercoledì e la mattina di giovedì.

Lo riporta l’Ansa in un lancio di agenzia. Il processo, iniziato tre anni fa, riguarda fatti che risalgono alla notte tra il 16 e 17 luglio 2019, quando una studentessa italo-norvegese e una sua amica, all’epoca 19enni, avrebbero subito uno stupro di gruppo nella villa di famiglia Grillo a Porto Cervo.

Il procuratore Gregorio Capasso ha chiesto la condanna a nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati. I ragazzi si sono sempre dichiarati innocenti, sostenendo che i rapporti fossero stati consensuali. L’avvocata Giulia Bongiorno, che tutela la principale accusatrice, ha invece sottolineato come durante il processo sia emersa una “concezione della donna il cui consenso vale zero“. Il processo si è svolto prevalentemente a porte chiuse, con la ragazza che ha risposto a 1.675 domande, mantenendo sempre la coerenza delle sue dichiarazioni.