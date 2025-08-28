  • News24
Arrestati

“Non potete entrare in casa”, fratelli aggrediscono carabinieri con un martello

È successo lo scorso 26 agosto in un appartamento in zona Principe. I due, entrambi sulla cinquantina, erano sottoposti a misure restrittive

carabinieri

Genova. Due fratelli sono stati arrestati dopo avere aggredito i carabinieri con un martello durante un controllo a casa.

È successo lo scorso 26 agosto in un appartamento in zona Principe. I due, entrambi sulla cinquantina e italiani, erano sottoposti a misure restrittive, e i militari li hanno raggiunti a casa per controllare che le stessero rispettando.

Quando hanno provato a entrare in casa, però, i due fratelli hanno reagito con violenza e uno dei due ha preso un martello minacciandoli.

I militari sono riusciti a bloccarli e per entrambi è scattato l’arresto e il trasferimento nel carcere di Marassi.

