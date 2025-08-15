Liguria. Ferragosto all’insegna del tempo instabile e del gran caldo in Liguria. Stando alle previsioni del centro Limet l’anticiclone africano non allenta la presa, e anche se per il pomeriggio del 15 agosto è stata emanata un’allerta gialla per temporali la pioggia non contribuirà ad abbassare il grande disagio causato da afa e umidità, tanto che sia per oggi sia per sabato è previsto il bollino rosso.

Il meteo di oggi, venerdì 15 agosto

Secondo le previsioni meteo per venerdì 15 agosto, l’alta pressione resta ancora forte e persistente, ma disturbata da infiltrazioni di aria più fresca in quota che nei prossimi giorni determineranno qualche temporale nelle aree interne e nelle ore pomeridiane. Caldo sempre opprimente, ma senza più record termici lungo le coste.

Al mattino cielo sereno-velato o con addensamenti di poco conto. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi Liguri con rischio di temporali. Nubi cumuliformi in aumento anche sull’Appennino centro-orientale dove non si esclude qualche rovescio o isolato temporale in parziale sconfinamento verso le coste sottostanti. In serata generale attenuazione dei fenomeni e ritorno del sereno.

Moderati da nord al mattino, in attenuazione e rotazione a brezza su tutti i settori nel pomeriggio. Temperature in lieve calo le minime specie sui versanti padani, massime stazionarie o in lieve aumento lungo la fascia costiera.

Costa: Min: +23°C/+26°C – Max: +30°C/+35°C.

Interno: Min: +16°C/+23°C – Max: +30°C/+37°C

Le previsioni per sabato 16 agosto in Liguria

Altra giornata da bollino rosso a Genova.

Mattinata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sulle Alpi Liguri; nubi cumuliformi in aumento anche sull’Appennino centro-orientale dove non si esclude qualche piovasco o breve temporale, in attenuazione in serata.

Temperature pressoché stazionarie, venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio

Il meteo di domenica 17 agosto in Liguria

Giornata tendenzialmente soleggiata o con velature, specialmente sul centro-levante costiero. Nubi sparse nell’interno nel corso del pomeriggio, con possibile sviluppo di temporali nell’entroterra del settore centrale.

Ventilazione debole o moderata in prevalenza dai quadranti settentrionali, variabile in presenza di possibili temporali.

Temperature stazionarie, ancora disagio da caldo.