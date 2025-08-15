  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bollino rosso

Meteo, Ferragosto tra afa e temporali: “Elevato disagio da caldo” previsioni

L'anticiclone africano non allenta la presa nonostante l'allerta gialla, la pioggia non contribuirà ad abbassare il grande disagio

Generico agosto 2025

Liguria. Ferragosto all’insegna del tempo instabile e del gran caldo in Liguria. Stando alle previsioni del centro Limet l’anticiclone africano non allenta la presa, e anche se per il pomeriggio del 15 agosto è stata emanata un’allerta gialla per temporali la pioggia non contribuirà ad abbassare il grande disagio causato da afa e umidità, tanto che sia per oggi sia per sabato è previsto il bollino rosso.

Il meteo di oggi, venerdì 15 agosto

Secondo le previsioni meteo per venerdì 15 agosto, l’alta pressione resta ancora forte e persistente, ma disturbata da infiltrazioni di aria più fresca in quota che nei prossimi giorni determineranno qualche temporale nelle aree interne e nelle ore pomeridiane. Caldo sempre opprimente, ma senza più record termici lungo le coste.

Al mattino cielo sereno-velato o con addensamenti di poco conto. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi Liguri con rischio di temporali. Nubi cumuliformi in aumento anche sull’Appennino centro-orientale dove non si esclude qualche rovescio o isolato temporale in parziale sconfinamento verso le coste sottostanti. In serata generale attenuazione dei fenomeni e ritorno del sereno.

Moderati da nord al mattino, in attenuazione e rotazione a brezza su tutti i settori nel pomeriggio. Temperature in lieve calo le minime specie sui versanti padani, massime stazionarie o in lieve aumento lungo la fascia costiera.

  • Costa: Min: +23°C/+26°C – Max: +30°C/+35°C.
  • Interno: Min: +16°C/+23°C – Max: +30°C/+37°C

Le previsioni per sabato 16 agosto in Liguria

Altra giornata da bollino rosso a Genova.

Mattinata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sulle Alpi Liguri; nubi cumuliformi in aumento anche sull’Appennino centro-orientale dove non si esclude qualche piovasco o breve temporale, in attenuazione in serata.

Temperature pressoché stazionarie, venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio

Il meteo di domenica 17 agosto in Liguria

Giornata tendenzialmente soleggiata o con velature, specialmente sul centro-levante costiero. Nubi sparse nell’interno nel corso del pomeriggio, con possibile sviluppo di temporali nell’entroterra del settore centrale.

Ventilazione debole o moderata in prevalenza dai quadranti settentrionali, variabile in presenza di possibili temporali.
Temperature stazionarie, ancora disagio da caldo.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.