Liguria. Una goccia fredda isolatasi nel Golfo di Biscaglia si muoverà lentamente verso Est portando tempo instabile e temporali anche forti sulla Liguria, ecco le previsioni meteo. Oggi, ricordiamo, è giornata di allerta arancione per temporali.

Il Limet, associazione ligure di meteorologia, avverte che saranno temporali molto intensi e a tratti anche persistenti con rischio grandine di piccole – medie dimensioni. Possibili criticità idrauliche legate agli ingenti quantitativi precipitativi concentrati in lassi di tempo limitati.

Potrebbero verificarsi anche raffiche lineari in uscita dal sistema temporalesco localmente superiori ai 90-100 Km/h e possibili trombe marine. Attenzione anche al vento forte prevalente da sud-est.

Cielo e Fenomeni

Fin dalle prime ore del mattino attesi fenomeni temporaleschi più probabili tra il genovesato di ponente e lo spezzino. Schiarite e annuvolamenti, invece, a Ponente. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio nuova intensificazione dei fenomeni a carattere temporalesco sempre tra genovesato e spezzino: sarà proprio nel pomeriggio che ci aspettiamo i temporali più forti e persistenti. Attenzione anche al rischio grandine e trombe marine. A Ponente possibili rovesci alternati a momenti di pausa. In serata saranno possibili anche rovesci o temporali specie sul settore centrale.

Venti e mare

Venti tesi o forti prevalenti da sud-est. Mare con moto ondoso in graduale aumento durante la giornata fino a molto mosso in serata a levante.

Temperature

In generale diminuzione, specialmente nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Sulla costa minime tra +19 e +24°C, massime tra +24°C e +28°C. Nell’interno minime tra +11 e +20°C, massime tra +19 e +26°C.

Previsioni meteo giovedì 21 agosto

Possibili temporali anche di forte intensità. Libeccio forte al largo dalla sera. Al mattino ancora temporali anche di forte intensità più probabili tra genovesato e Tigullio, possibili rovesci altrove. Nel pomeriggio instabilità più spiccata nelle zone interne (localizzazione e distribuzione dei fenomeni verranno chiariti nel prossimo bollettino). Venti tesi o forti con rotazione ciclonica al mattino. Libeccio forte dalla sera al largo. Mare in rapido aumento fino a molto mosso – agitato per onda da sud-ovest. Temperature in forte diminuzione.

Previsioni meteo venerdì 22 agosto

Generale miglioramento delle condizioni meteo. Residua instabilità relegata nelle zone interne. Temperature stazionarie.