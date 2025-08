Liguria. Un piccolo calo dei geopotenziali (il lavoro necessario per spostare verso l’alto una massa di aria unitaria) determinerà un leggero aumento dell’instabilità, avvertibile comunque solo sull’Appennino, ecco le previsioni meteo per la giornata odierna e la tendenza per i prossimi giorni. Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, la giornata inizia con cielo generalmente sereno su tutta la regione, mentre nel corso della mattinata è atteso un passaggio di velature da ovest verso est. A partire dalle ore centrali inizierà l’attività cumuliforme sull’entroterra dove saranno possibili anche dei brevi rovesci temporaleschi, più probabili su Alpi liguri e Val Trebbia-Val d’Aveto. Altrove cielo parzialmente nuvoloso ma senza fenomeni.

Venti a regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie sulla costa minime tra +18 e +22°C, nell’interno tra +8 e +16° C, massime sulla costa tra +27 e +31°C, nell’interno tra +25 e +30°C.

Previsioni meteo giovedì 7 agosto

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, salvo addensamenti pomeridiani sull’appennino ma senza fenomeni di rilievo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in aumento su tutti i settori.

Previsioni venerdì 8 agosto

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata, eventuali annuvolamenti avranno carattere temporaneo. Temperature in ulteriore lieve aumento.