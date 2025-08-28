Genova. La tempesta extra-tropicale derivante dall’ex-uragano Erin approda sul continente europeo, portando con sé diffuse condizioni di instabilità: ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per giovedì 28 agosto

Avvisi

Scirocco forte dalla mattinata tra Savonese e Genovesato, in spostamento verso levante dalle ore centrali; raffiche fino a forti con direzione variabile in corrispondenza del transito del sistema frontale tra Imperiese e Genovesato. Possibili temporali forti più probabili tra Savonese e Genovese in mattinata, rovesci intensi seppur veloci nel pomeriggio tra Imperiese orientale e Genovesato.

Cielo e fenomeni

Già nella notte il transito di un primo sistema frontale ha portato rovesci sparsi sulla regione, in particolare tra il Savonese ed il Genovesato. Nel corso della mattinata, le intensità maggiori tenderanno a spostarsi verso l’interno del Savonese e Genovesato occidentale, mentre in questa fase l’Imperiese e dal Promontorio di Portofino verso est risulteranno più asciutti, in particolare nelle zone costiere. Nel corso del pomeriggio è previsto l’ingresso del fronte freddo, per cui è atteso un nuovo passaggio instabile che sferzerà, con precipitazioni intense seppur rapide, la regione da ovest verso est, lasciando però lo Spezzino ai margini.

Venti

Inizialmente moderato dai quadranti meridionali, già nel corso della nottata si imposterà una corrente prevalente di scirocco che acquisirà forza nel corso della mattinata tra Savonese e Genovesato, con successiva rotazione a S-SE e in spostamento verso levante dalle ore centrali; raffiche fino a forti con direzione variabile in corrispondenza del transito del sistema frontale tra Imperiese e Genovesato. Deboli con direzione variabile a ponente da metà pomeriggio in poi, rimarranno tra moderati e forti ad est del Promontorio, con picchi in particolare sui crinali esposti dell’Appennino.

Mari

Molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature

Generalmente stazionarie. Sulla costa minime tra 20 e 24 gradi, massime tra 23 e 27 gradi. Nell’interno minime tra 14 e 19 gradi, massime tra 19 e 24 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 29 agosto

Avvisi

Libeccio teso nella seconda parte della giornata, con picchi anche superiori a 100 km/h sul mare davanti a Capo Mele e sui crinali esposti dell’Appennino di Levante.

Cielo e fenomeni

Nella notte ancora qualche precipitazione intensa in particolare nell’interno del centro-levante della regione, segue una fase più stabile prima dell’arrivo di nuove precipitazioni nel corso della serata, sempre sul centro-levante della regione. Cieli da poco nuvolosi a nuvolosi altrove (evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti)

Venti

Inizialmente moderati a tratti tesi da sud ovest, intensità in aumento nel corso della giornata fino a burrasca forte sul Mar Ligure, in particolare davanti a Capo Mele.

Mari

Inizialmente da mosso a molto mosso, in rapido aumento nel corso della giornata fino ad agitato a Ponente, Levante ed al largo; molto mosso altrove.

Temperature

In lieve aumento le massime.

Previsioni meteo per sabato 30 agosto

Ultimi rovesci a Levante nel corso della prima nottata, cui segue un sostanziale miglioramento delle condizioni, con schiarite diffuse su tutta la regione. Vento debole a tratti moderato dai quadranti settentrionali, mare da mosso a molto mosso. Temperature in calo nei valori minimi, massime in lieve aumento (evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti)