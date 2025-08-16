A Jack e Zeus il premio fedeltà del cane, a San Rocco menzione speciale per Night Spirit

Camogli. Una menzione speciale per Night Spirit, il pastore australiano impiegato nel salvataggio dei sopravvissuti al crollo del Ponte Morandi e scomparso recentemente, e poi un premio ex aequo a Jack, labrador di 3 anni, e Zeus, bassotto di 7 anni.

Sono loro i vincitori dell’edizione 2025 del premio fedeltà del cane, consegnato oggi a San Rocco di Camogli, in una cerimonia che si perpetua ormai da anni ed è attesa da tutti gli apppassionati di quattro zampe.

Jack si è guadagnato il primo posto difendendo la sua sua proprietaria aggredita da due cani. Lo scorso novembre Romina, una giovane donna di Castel di Sangro, durante una passeggiata ha sentito due cani avvicinarsi a lei da dietro.

Uno dei due, un molosso, la fissava minaccioso mentre lei rimaneva immobile poi assieme all’altro, di dimensioni più piccole l’hanno attaccata azzannandola al braccio e alla schiena. Jack è intervenuto e lei è riuscita a liberarsi dalla stretta del molosso e a trovare rifugio all’interno di una struttura nelle vicinanze, nascondendosi dietro un bancone. Jack è riuscito a far allontanare i due cani e ha raggiunto Romina rimanendole accanto fino all’arrivo dei soccorsi.

Zeus invece con il suo abbaiare ha portato i soccorsi alla sua proprietaria finita in un pozzo artesiano e rimasta appesa al bordo.

Premio speciale per Arwuen e Luna, due flat coated retriever di 7 e 4 anni, impegnati nel progetto “La stanza di Peggy”, la prima esperienza in Italia di pet therapy rivolta alle donne vittime di violenza. Con loro Isotta, Griffon bleu de Gascogne di 6 anni, che opera in vari progetti a beneficio di persone fragili.

“La stanza di Peggy” è un progetto – primo in Italia – in cui gli interventi assistiti con animali sono abbinati d una problematica molto delicata e purtroppo di grande attualità, quale la violenza di genere.