Porto Petroli, pubblicato report sostenibilità: ridotti la Co2 e i rifiuti prodotti

La Porto Petroli di Genova spa conferma il proprio impegno verso la sostenibilità pubblicando il report di sostenibilità 2024, che consolida una prassi di rendicontazione volontaria avviata più di vent’anni fa secondo un approccio integrato ai tre pilastri della responsabilità – economica, ambientale e sociale – con attenzione verso la sicurezza, l’innovazione e la valorizzazione delle risorse umane e ambientali.

Nel 2024 dal punto di vista ambientale si è registrata la riduzione di CO₂ e di rifiuti prodotti, il valore economico distribuito è in lieve aumento generando benefici per i principali stakeholder, infine nell’area sociale l’azienda continua a investire in welfare territoriale, con attenzione ai progetti dedicati all’istruzione e formazione anche grazie al progetto educational Porto Aperto di cui è titolare da 25 anni. L’azienda nel 2024 ha introdotto un nuovo piano di welfare aziendale pensato per rafforzare le misure a sostegno delle famiglie e della salute dei dipendenti e sul fronte della formazione si registra un aumento del monte ore di aggiornamento per ogni lavoratore.

Dal 1986 la Porto Petroli di Genova spa gestisce il terminale petrolifero di Genova Multedo per lo sbarco, l’imbarco e il trasferimento di prodotti petroliferi trasportati da navi di varia portata.