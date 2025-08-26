Porto, fuoriuscita di sostanza infiammabile da un container: nella notte la messa in sicurezza

Genova. Si sono concluse nella notte le complesse operazioni dei vigili del fuoco di Genova per il travaso di una sostanza infiammabile al Terminal Sech, situato a Calata Sanità nel porto di Genova.

L’allarme era stato lanciato giovedì scorso, quando da alcuni container del terminal era iniziata a fuoriuscire isoprene. L’intervento ha richiesto l’assistenza di una squadra specializzata, giunta appositamente da Venezia.

I lavori per la messa in sicurezza sono proseguiti senza sosta per diversi giorni, culminando nel travaso del materiale in una nuova cisterna.