Maltempo

Assalto al Porto Antico, lunghe code: chiusa temporaneamente l’uscita della Sopraelevata fotogallery

Complice la giornata da allerta meteo, molti turisti hanno rinunciato al mare per visitare Genova e la zona dell’Acquario

Assalto al Porto Antico, traffico paralizzato

Genova. Mattinata di traffico intenso quella di mercoledì nella zona del Porto Antico per il massiccio afflusso di auto.

Complice la giornata da allerta meteo, molti turisti hanno rinunciato al mare per visitare Genova e la zona dell’Acquario. Conseguenza diretta, si sono formate lunghe code e ingorghi per l’accesso ai parcheggi, che si sono rapidamente riempiti.

In zona sono arrivate diverse pattuglie della Polizia Locale per regolare il traffico, ed è stata temporaneamente chiusa l’uscita della sopraelevata su piazza Cavour per chi è diretto a levante, obbligato così a uscire in zona centro o alla Foce. L’uscita è stata poi riaperta intorno alle 13.20.

