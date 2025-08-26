Genova. Bloccata in porto la portacontainer MN Hansa Horneburg, oltre 18.000 tonnellate di stazza e battente bandiera panamense, partita in precedenza da Vado Ligure.

A notificare al comando il provvedimento di fermo amministrativo è stata la Guardia Costiera di Genova al termine di un’ispezione di sicurezza eseguita dal personale del Nucleo Ispettivo “Port State Control”.

L’attività ispettiva ha permesso di accertare che l’unità, pur dotata di certificazioni in corso di validità rilasciate dallo Stato di bandiera e attestanti la conformità alle convenzioni internazionali MARPOL, non risulta pienamente conforme alle prescrizioni relative al contenimento delle emissioni in aria di ossidi di azoto (NOx).

“Eseguiamo sempre dei controlli approfonditi in tale ambito – spiega un ufficiale del team ispettivo – In questo caso abbiamo rilevato che diversi componenti dei generatori elettrici di bordo non riportavano gli elementi identificativi di conformità richiesti dalla normativa e dal Codice tecnico NOx per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico. Pertanto, non è assicurato il rispetto dei corretti parametri di funzionamento necessari per contenere le emissioni di NOx nei limiti di norma”.

L’attività di verifica ha interessato tutte le aree operative della nave, dalla plancia alla sala macchine, fino agli spazi riservati all’equipaggio, ed è stata integrata da un’esercitazione di emergenza per testare la prontezza dell’equipaggio. La nave potrà ripartire unicamente dopo aver sanato tutte le mancanze sotto la sorveglianza dell’amministrazione di bandiera e della società di classifica, e dopo aver superato l’ispezione finale del Nucleo Ispettivo Port State Control.