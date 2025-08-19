  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Brutta caduta

Porta il cane nel bosco e cade nel dirupo, settantenne recuperato con l’elicottero

Durante la camminata, per motivi ancora da accertare, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio finendo in un dirupo e rimediando diversi traumi

elicottero drago

Genova. Brutta avventura questa mattina per un signore di circa 70 anni uscito nei boschi vicino alla sua casa di Neirone con il proprio cane per una passeggiata.

Durante la camminata, per motivi ancora da accertare, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio finendo in un dirupo e rimediando diversi traumi. Impossibilitato a risalire, l’uomo ha avvisato i soccorsi arrivati in forze sul luogo dell’incidente.

Luogo dell’incidente particolarmente impervio, cosa per la quale è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, oltre che ai medici del 118. Recuperato, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo grazie all’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.