Porta il cane nel bosco e cade nel dirupo, settantenne recuperato con l’elicottero

Genova. Brutta avventura questa mattina per un signore di circa 70 anni uscito nei boschi vicino alla sua casa di Neirone con il proprio cane per una passeggiata.

Durante la camminata, per motivi ancora da accertare, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio finendo in un dirupo e rimediando diversi traumi. Impossibilitato a risalire, l’uomo ha avvisato i soccorsi arrivati in forze sul luogo dell’incidente.

Luogo dell’incidente particolarmente impervio, cosa per la quale è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, oltre che ai medici del 118. Recuperato, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo grazie all’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco