Ponte Morandi, il presidente Mattarella: “La tutela delle infrastrutture non ammette negligenze”

Roma. “Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla sindaca di Genova, Silvia Salis. “La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l’Italia, è stata un atto di ripartenza” scrive il capo dello Stato, sottolineando che “la tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza“.

“Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese – prosegue il presidente della Repubblica – 43 vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell’Italia”.

“La comunità locale e la comunità nazionale hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze”, si legge ancora nella missiva. “Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi – conclude Mattarella – la Repubblica si unisce al dolore dei familiari”.