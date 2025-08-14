  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il messaggio

Ponte Morandi, il presidente Mattarella: “La tutela delle infrastrutture non ammette negligenze”

Il messaggio del presidente della Repubblica nel giorno della commemorazione delle vittime:" Genova agì con grande spirito di solidarietà"

mattarella

Roma. “Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla sindaca di Genova, Silvia Salis. “La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l’Italia, è stata un atto di ripartenza” scrive il capo dello Stato, sottolineando che “la tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza“.

“Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese – prosegue il presidente della Repubblica – 43 vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell’Italia”.

“La comunità locale e la comunità nazionale hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze”, si legge ancora nella missiva. “Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi – conclude Mattarella – la Repubblica si unisce al dolore dei familiari”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.