Da Voltri a corso Italia, potenziati i presidi della Polizia Locale per Ferragosto

Genova. Per il lungo weekend di Ferragosto, la Polizia Locale di Genova ha predisposto un rafforzamento straordinario delle attività di controllo sul fronte di sicurezza, viabilità e decoro.

L’incremento dell’afflusso di visitatori e turisti, unito al traffico legato agli spostamenti verso il litorale e ai flussi in entrata e uscita dai varchi portuali, ha reso necessario un potenziamento dei presidi in diversi punti strategici. Saranno intensificati i controlli della circolazione stradale nelle aree limitrofe agli accessi del porto, dove si prevede un notevole aumento del numero di veicoli, soprattutto in concomitanza con le giornate centrali di festa.

Molta attenzione sarà rivolta al litorale di ponente, dove verranno attivati specifici servizi finalizzati a contrastare fenomeni di degrado e a garantire una fruizione ordinata e sicura delle aree balneari e degli spazi pubblici.

Nel corso dell’intero fine settimana pattuglie dedicate svolgeranno inoltre attività di polizia stradale nelle zone a maggiore richiamo turistico, con l’obiettivo di prevenire e sanzionare comportamenti di guida pericolosi o irregolari, riducendo così i rischi per la sicurezza stradale.

I servizi anti-degrado saranno rinforzati anche nel centro storico e nell’area della Darsena, con pattugliamenti appiedati mirati a garantire un presidio costante e preventivo, scoraggiando episodi di inciviltà, abusivismo e disturbo alla quiete pubblica, e offrendo al contempo un punto di riferimento visibile e rassicurante per cittadini e visitatori.

A questo piano di controlli si aggiunge, per tutte le sere di questo weekend, un servizio dedicato lungo corso Italia volto a informare i cittadini sui rischi legati alla guida sotto l’effetto dell’alcol e a invitare chi lo desidera a sottoporsi volontariamente a un controllo etilometrico. Anche questa iniziativa ha una finalità eminentemente preventiva, puntando a sensibilizzare e responsabilizzare i conducenti, soprattutto in un periodo di intensa frequentazione delle aree costiere e di svago.

“Il filo conduttore delle variegate attività che saranno svolte dagli agenti della nostra Polizia Locale nel weekend di Ferragosto è il carattere preventivo – spiega l’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale Arianna Viscogliosi – L’incremento mirato di controlli, servizi e presidi in alcuni luoghi chiave della città, dai varchi portuali al centro storico, passando per il litorale, la Darsena e le zone a maggiore afflusso turistico, servirà a migliorare la viabilità, diminuire la possibilità di situazioni di rischio per le persone e sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza e la corretta fruizione degli spazi pubblici”.