Più “treni del mare” sulla linea Milano-Genova per il weekend del 2 e 3 Agosto

Genova. In vista dell’aumento del traffico per l’esodo estivo, l’offerta ferroviaria sulla linea Milano-Genova sarà potenziata nel fine settimana del 2 e 3 agosto 2025. Trenitalia, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, ha previsto l’introduzione di nuovi “treni del mare” straordinari per collegare Milano Rogoredo e Genova Brignole.

Le modifiche sono state introdotte per offrire maggiori opzioni ai viaggiatori durante uno dei weekend più trafficati dell’estate. I nuovi treni straordinari sono:

I treni di sabato 2 agosto

Treno R 3343: parte da Milano Rogoredo alle 07:05 e arriva a Genova Brignole alle 09:47. Effettua fermate a Arquata Scrivia (09:02/03), Ronco Scrivia (09:13/14) e Genova P. Principe (09:39/41).

Treno R 3349: parte da Milano Rogoredo alle 08:05 e arriva a Genova Brignole alle 11:05. Le fermate intermedie sono Arquata Scrivia (10:22/23), Ronco Scrivia (10:33/34) e Genova P. Principe (10:57/59).

I treni domenica 3 agosto

Treno R 3347: parte da Milano Rogoredo alle 07:05 e arriva a Genova Brignole alle 09:27. Effettua una sola fermata intermedia a Genova Piazza Principe (09:19/21).

Treno R 3351: parte da Milano Rogoredo alle 08:05 e arriva a Genova Brignole alle 10:28. Questo treno ferma a Arquata Scrivia (9:44/45), Ronco Scrivia (9:55/56) e Genova P. Principe (10:20/22).

Tutti i canali di vendita di Trenitalia sono già stati aggiornati con queste nuove corse.