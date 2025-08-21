Genova si mobilita per Pietrino, tre anni e una rara patologia neuromuscolare

Genova si sta mobilitando per Pietrino, un bimbo di tre anni con una rara patologia neuromuscolare che gli impedisce di muoversi come gli altri bambini.

La mamma, Roberta Naso, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per una terapia speciale a Londra, che dovrebbe avvenire nel 2026.

“Pietrino – scrive – è un bambino speciale: un sorriso che illumina tutto intorno a lui, e una voglia di vivere che contagia chiunque lo incontri. Ma le sue giornate – racconta – sono fatte di terapie, visite mediche e tanta fatica”.

Un percorso di cure sperimentali in Inghilterra potrebbe aiutarlo a migliorare la sua mobilità e la qualità di vita, nonostante non porterà alla guarigione. “Si tratta di un trattamento innovativo – spiega la madre – seguito da un team medico altamente specializzato, ma purtroppo i costi sono molto elevati e non coperti dal sistema sanitario”.

“La sua famiglia – prosegue – con amore e determinazione, sta facendo di tutto per raccogliere i fondi necessari. Ma ha bisogno anche del vostro aiuto”. I soldi raccolti infatti, finora 10mila euro su un obiettivo di 50mila, serviranno, oltre che per le terapie, anche per il soggiorno della famiglia per tre settimane a Londra.

Per Pietrino si sono mosse la Compagnia Unica Paride Batini e la Gradinata Nord del Genoa. Le donazioni sono già duecento. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-pietrino-a-fare-il-primo-passo-verso-la-speranza