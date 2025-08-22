Pickleball, domenica a Santa Margherita Ligure un torneo di doppio misto

Santa Margherita Ligure. Si terrà domenica 24 agosto con inizio alle 16 un torneo di pickleball nella specialità regina di questo sport: il doppio misto.

Proprio la caratteristica inclusiva di questo sport in cui uomini e donne combattono sostanzialmente ad armi pari (nel pickleball contano la velocità, la precisone e il senso della palla più della forza fisica) ha fatto sì che anche negli Stati Uniti siano proprio i tornei di doppio misto ad attirare le attenzioni del pubblico e degli sponsor.

Sono già annunciate numerose partecipazioni di giocatrici e giocatori noti nella scena nazionale che si trovano in vacanza in zona e anche di alcuni che si sposteranno nel Tigullio proprio per partecipare al torneo e ai momenti conviviali di contorno.

La collaborazione tra la Pickleball Community Italia, che nasce per sostenere le imprese e le persone che vogliono fare di questo sport una grande opportunità, e il Tennis Club Santa Margherita, che unisce sport e amicizia ma anche stile ed eleganza, ha l’importante finalità di consolidare l’immagine che serve al pickleball per diventare in Italia quello straordinario fenomeno sociale che è già negli Stati Uniti e in tante altre nazioni.