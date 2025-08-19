  • News24
Numeri

Peste suina, ancora nuovi casi a Genova e in Liguria: oltre 1900 casi

Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana

Genova. Continua il bollettino dei nuovi casi di peste suina riscontrati sulle carcasse di cinghiali tra Liguria e Piemonte: il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.930 casi. Crescono a 1.141 in Liguria, stabili a 789 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività. Il totale in regione rimane invariato a 789 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

In Liguria sono state riscontrate cinque nuove positività: una in provincia di Genova a Sestri Levante (sette in totale); tre in provincia di Savona, due ad Albisola Marina (dieci), una a Cairo Montenotte (cinque); una in provincia di Spezia a Zignago (terzo caso). Il totale in regione sale a 1.141 casi.

Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

