Peste suina, 1141 casi in Liguria dallo scoppio dell’epidemia: 5 nuove positività riscontrate questa settimana

Genova. Sono saliti a 1.141 i casi di carcasse di cinghiale positive al virus della peste suina africana in Liguria dal primo individuato nel Comune di Isola del Cantone (Genova) l’11 gennaio 2022.

Il 44,6% in più rispetto ai 789 casi del Piemonte, dove il 7 gennaio 2022 il Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche confermò il primo caso di peste suina nell’Italia continentale in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada (Alessandria).

Sono i dati emersi dall’ultimo bollettino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta. In Liguria sono state riscontrate cinque nuove positività: una in provincia di Genova a Sestri Levante, tre in provincia di Savona, due ad Albisola Marina e una a Cairo Montenotte, una in provincia della Spezia a Zignago.

Tra i Comuni liguri più colpiti ci sono Genova con 276 casi in totale dall’inizio dell’epidemia, Sassello con 59, Rovegno con 54, Uscio con 44, Rossiglione con 40, Torriglia con 37, Borzonasca con 36, Varazze con 35, Serra Riccò con 25, Lumarzo con 24, Fontanigorda con 23, Bargagli e Davagna con 22 casi ciascuno e Busalla con 17.