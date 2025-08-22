  • News24
L'episodio

Camion perde olio da Bolzaneto al porto: filotto di incidenti in Valpolcevera

Sono in corso le indagini per identificare mezzo e conducente. Le strade sono ornate in sicurezza nella mattinata di venerdì.

Polizia Municipale Locale Loano Notte

Genova. Notte movimentata per la viabilità della Valpolcevera a causa di una perdita d’olio di un mezzo pesante che si è riversata su alcune strade della vallata provocando una serie di incidenti.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, si tratterebbe di un mezzo in entrata in porto: le sue “tracce” scivolose sono state trovate in via Trenta Giugno, via Polonio, via Santuario N.S. della Guardia e praticamente fino al varco portuale di Ponente a Sampierdarena. L’olio sull’asfalto ha generato almeno otto incidenti segnalati, per fortuna non gravi, ma che hanno richiesto l’intervento dell’automedica per due motociclisti finiti rovinosamente a terra.

Sulle tracce dell’automobilista la polizia locale, che da subito ha monitorato e presidiato le parti più pericolose, avviando la bonifica. Sono in corso le indagini per identificare mezzo e conducente. Le strade sono ornate in sicurezza nella mattinata di venerdì.

