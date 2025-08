Pattuglioni della polizia in centro storico: cinque denunce per rapina, lesioni e guida in stato di ebbrezza

Genova La Polizia di Stato genovese ha intensificato i controlli nel centro città per prevenire fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza durante la “movida” estiva. I servizi, svoltisi venerdì sera e notte, hanno portato all’individuazione e alla denuncia di cinque persone per una serie di reati, tra cui rapina, lesioni e violazioni del codice della strada.

Uno degli interventi principali è avvenuto in piazza Matteotti, dove un giovane tunisino è stato rapinato del suo zaino da due aggressori armati di spranga, che si sono poi dati alla fuga. La vittima, ferita, è stata trasportata all’ospedale Galliera. Gli agenti sono riusciti a rintracciare i due presunti aggressori, un 29enne e un 18enne, entrambi tunisini, che si erano recati anch’essi al pronto soccorso. Riconosciuti dalla vittima, sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso.

Poco dopo, le volanti sono intervenute in due distinti controlli stradali che hanno portato a ulteriori denunce. In via Righetti e in viale Centurione Bracelli sono stati fermati due veicoli. I conducenti, un 51enne e un 50enne, sono risultati positivi all’alcoltest, con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge. Entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria; a uno è stata ritirata la patente, mentre il secondo è stato sanzionato anche per guida senza patente, poiché risultava scaduta dal 2010.

Infine, in piazzale Iqbal Masih, la Polizia è intervenuta per sedare una lite scoppiata all’esterno di un locale. Un 22enne senegalese, che aveva cercato di saltare la fila, ha infastidito una ragazza. Un addetto alla sicurezza è intervenuto ma è stato aggredito da un 27enne, amico del primo, che lo ha ferito con cocci di bottiglia. Entrambi sono stati denunciati per lesioni aggravate e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il 22enne è stato anche deferito per possesso di armi, poiché trovato in possesso di un coltello.