Genova. La notizia circolava già da diverse ora questa mattina, poi nel primo pomeriggio la conferma: Patrizio Randazzo, il portuale della Culmv che lo scorso dicembre aveva investito con una ralla il collega Giovanni Macciò uccidendolo sul colpo, è morto presso la sua abitazione di Oregina.

Ancora da definire i contorni dell’episodio: secondo le prime informazione pare che Randazzo sia stato vittima di un malore che lo ha stroncato questa notte nel letto di casa, dove poi è stato ritrovato questa mattina dalla moglie.

Patrizio Randazzo, difeso dall’avvocato Paolo Scovazzi, era indagato per omicidio colposo per la morte del collega a seguito dell’incidente avvenuto nelle prime ore del 18 dicembre, sul piazzale della piattaforma portuale di Pra’: la ralla guidata da Randazzo, infatti, per cause ancora da chiarire, aveva urtato violentemente i mezzi dove Macciò stava procedendo con un’ispezione.

Un infortunio mortale che aveva scosso tutto il mondo della portualità genovese e non solo. Lo scorso maggio si è tenuto l’incidente probatorio, basato sugli accertamenti e dalle misurazioni fatte subito dopo l’incidente dalla polizia stradale e dagli specialisti dello Psal della Asl3, per capire come il colpo di sonno evocato come causa dallo stesso Randazzo abbia potuto causare il drammatico incidente.

Al centro della perizia le misurazioni della dinamica che ha portato all’impatto che devono calcolare velocità del mezzo e la direzione inspiegabile che ha preso. Dal filmato erano emersi due possibili momenti di frenata ma saranno proprio i calcoli tecnici a dire se ci sono stati oppure no, analizzando lo spazio di manovra e la velocità massima del mezzo, che è di 30 Km/h. Aotto la lente dei consulenti ci sarà la manovra fatta da Randazzo, l’inversione a “U” effettuata dalla ralla e il successivo raddrizzamento di un mezzo privo di servosterzo, il che farebbe pensare che sia stato raddrizzato dal guidatore.