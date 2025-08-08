Crisi di panico sul sentiero per Punta Manara, macchina dei soccorsi per un’escursionista

Genova. Intervento del soccorso alpino e speleologico Liguria e dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 agosto, per una escursionista colta da attacco di panico durante una gita nella zona di Punta Manara, sopra Sestri Levante.

I soccorritori alpini hanno stabilizzato la donna, che lamentava difficoltà respiratorie poi rientrate, e hanno iniziato la discesa verso mare non senza difficoltà tanto che sono state necessarie manovre di corda.

Arrivati alla Ciappa du Lu, un’insenatura della zona, la gitante è stata affidata ai vigili del fuoco che con un’imbarcazione l’hanno trasportata fino al porticciolo di Sestri Levante. Qui è stata presa in consegna dalla Croce Rossa di Riva Trigoso.

Altro intervento, nel pomeriggio, per un escursionista di 79 anni che percorrendo il sentiero da Fontanigorda verso il monte Gifarco ha perso l’orientamento.

L’uomo stesso ha allertato i soccorsi. È stato ritrovato da un carabiniere forestale che abita in zona mentre erano in arrivo le squadre del soccorso alpino e speleologico Liguria e dei vigili del fuoco che si sono occupati del pensionato affidandolo alla pubblica assistenza di Fontanigorda.

Non è stato necessario il ricovero. L’anziano è stato accompagnato alla sua auto.