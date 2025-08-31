Palo della luce crolla mentre volontario è sulla scala: tragedia sfiorata a Recco

Recco. A Recco, in via San Francesco, un volontario del quartiere Bastia è salito su una scala a pioli appoggiata a un palo della luce per fissare delle bandierine in vista della festa patronale. Il palo, evidentemente marcio alla base, è crollato.

Come riporta LevanteNews, fortunatamente il volontario è rimasto illeso e, in quel momento, non passavano né pedoni né veicoli sulla strada, altrimenti la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il palo caduto ha bloccato la carreggiata e sul posto è intervenuta la polizia municipale per rimuoverlo e ripristinare la circolazione.

LevanteNews riporta di un caso simile avvenuto due anni fa sul lungomare Bettolo. Per questo motivo la richiesta dei cittadini è quella che gli enti preposti passino al più presto in rassegna tutti i pali dell’illuminazione analoghi a quello crollato.

