Palazzo Ducale, sbloccate le nomine della Regione: Sara Armella verso la presidenza

Genova. ​Sono Francesco Berti Riboli, medico e imprenditore della sanità privata, e Beppe Costa, imprenditore nell’edutainment e nella portualità, i due nomi indicati dalla Regione Liguria rispettivamente come vicepresidente e membro regionale del consiglio direttivo della fondazione “Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura”.

La nomina, attesa da tutta l’estate, è stata formalizzata ieri con decreto del​ presidente della giunta ​regionale. Una scelta in netta continuità rispetto al passato: Berti Riboli era già membro del consiglio direttivo, Beppe Costa è il presidente uscente di Palazzo Ducale.

​La Regione Liguria “augura a Berti Riboli e Costa un proficuo impegno nel loro nuovo incarico – scrivono i una nota il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessora regionale alla Cultura Simona Ferro – Palazzo Ducale è ​uno dei centri della cultura genovese e ligure, un crocevia di linguaggi artistici che guarda al futuro e che ha il compito di coinvolgere ​i​l pubblico offrendo occasioni di crescita e confronto. Siamo certi che,​ grazie alla loro esperienza e alle competenze maturate nei rispettivi percorsi,​ ​potranno contribuire a rafforzare la missione della Fondazione come grande polo culturale aperto ​a​lla regione e al mondo”.

A questo punto la definizione della nuova governance di Palazzo Ducale è solo questione di giorni: da statuto il consiglio direttivo in carica è già scaduto a giugno con il cambio di amministrazione. L’obiettivo del Comune, espresso negli ultimi giorni dall’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, era di chiudere entro la fine di agosto.

E’ necessario, per la fondazione, un’azione forte di rilancio dopo un’estate in chiaroscuro in termini di visitatori e programma e le polemiche, alimentate dall’ex presidente Luca Bizzarri, su un presunto declino dell’ente.

Sicuramente temi che, di concerto con la direttrice Ilaria Bonaccosa, saranno affrontati dalla figura designata come presidente, Sara Armella. L’avvocata marittimista, già presidente di Spim ai tempi del ridimensionamento della Fiera di Genova, sarà la prima donna presidente di Palazzo Ducale.

Per il consiglio direttivo il Comune di Genova ha proposto anche l’ex assessore comunale e imprenditore nel settore della ristorazione Massimiliano Morettini, oltre alla conferma del collezionista e mecenate Wolfson Mitchell. Per il consiglio dei fondatori i nomi di Tursi sono quelli del giornalista e scrittore Marco Ansaldo e la psicologa Linda Alfano per il comitato.