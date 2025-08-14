Oregina, si rompe un tubo in via Maculano: decine di palazzi senz’acqua

Genova. Disagi per i residenti della parte alta di Oregina per la rottura di un tubo dell’acqua in via Maculano durante alcuni lavori sulla strada.
Nel primo pomeriggio si sono ritrovati senz’acqua i residenti di via Balestrazzi, via Carbone, via Vesuvio, via Olivari, via Fumagalli.
Decine le segnalazioni a Iren, complici le temperature alte di questi giorni. I tecnici sono arrivati sul posto e hanno avviato le operazioni di riparazione, la fornitura dovrebbe tornare completamente entro la serata.
