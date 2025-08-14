  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Disagi

Oregina, si rompe un tubo in via Maculano: decine di palazzi senz’acqua

Tantissime le segnalazioni, complici le temperature alte di questi giorni. I tecnici sono arrivati sul posto e hanno avviato le operazioni di riparazione

Generico agosto 2025

Genova. Disagi per i residenti della parte alta di Oregina per la rottura di un tubo dell’acqua in via Maculano durante alcuni lavori sulla strada.

Nel primo pomeriggio si sono ritrovati senz’acqua i residenti di via Balestrazzi, via Carbone, via Vesuvio, via Olivari, via Fumagalli.

Decine le segnalazioni a Iren, complici le temperature alte di questi giorni. I tecnici sono arrivati sul posto e hanno avviato le operazioni di riparazione, la fornitura dovrebbe tornare completamente entro la serata.

Più informazioni
leggi anche
Generica
Cosa sta succedendo
Continui black out, a Marassi residenti senza elettricità: “Va a singhiozzo, assediati dal caldo”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.