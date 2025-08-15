  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Calvario

Oregina, residenti senz’acqua da oltre 12 ore per la rottura di un tubo: “Situazione insostenibile”

La conduttura si è rotta giovedì pomeriggio lasciando a secco i residenti di via Balestrazzi, via Carbone, via Vesuvio, via Olivari, via Fumagalli e vie limitrofe

tubo rotto castelletto

Genova. Decine di palazzi senz’acqua ormai da oltre dodici ore nella parte alta di Oregina per un guasto a un tubo in via Maculano.

La conduttura si è rotta giovedì pomeriggio lasciando a secco i residenti di via Balestrazzi, via Carbone, via Vesuvio, via Olivari, via Fumagalli e vie limitrofe. Tantissime le segnalazioni a Iren, anche alla luce delle alte temperature di questa settimana, ma nonostante i solleciti l’acqua alle 8 del mattino di venerdì non era ancora tornata.

Ho chiamato ora, il disco continua a dire entro le ore 8, ho parlato con un operatore non sanno niente neppure loro, oltre a dire che c’è un problema di aria nei tubi e che hanno ricevuto migliaia di segnalazioni”, ha scritto una residente sul gruppo di quartiere che ormai da giovedì pomeriggio raccoglie le lamentele di chi abita in zona.

Se il guasto non verrà risolto in mattinata in zona dovrebbe arrivare un’autocisterna per consentire ai residenti di avere acqua a sufficienza per lavarsi e cucinare, ma il disagio è tanto, soprattutto alla luce del caldo.

Più informazioni
leggi anche
Generico agosto 2025
Disagi
Oregina, si rompe un tubo in via Maculano: decine di palazzi senz’acqua
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.