Oregina, residenti senz’acqua da oltre 12 ore per la rottura di un tubo: “Situazione insostenibile”

Genova. Decine di palazzi senz’acqua ormai da oltre dodici ore nella parte alta di Oregina per un guasto a un tubo in via Maculano.

La conduttura si è rotta giovedì pomeriggio lasciando a secco i residenti di via Balestrazzi, via Carbone, via Vesuvio, via Olivari, via Fumagalli e vie limitrofe. Tantissime le segnalazioni a Iren, anche alla luce delle alte temperature di questa settimana, ma nonostante i solleciti l’acqua alle 8 del mattino di venerdì non era ancora tornata.

“Ho chiamato ora, il disco continua a dire entro le ore 8, ho parlato con un operatore non sanno niente neppure loro, oltre a dire che c’è un problema di aria nei tubi e che hanno ricevuto migliaia di segnalazioni”, ha scritto una residente sul gruppo di quartiere che ormai da giovedì pomeriggio raccoglie le lamentele di chi abita in zona.

Se il guasto non verrà risolto in mattinata in zona dovrebbe arrivare un’autocisterna per consentire ai residenti di avere acqua a sufficienza per lavarsi e cucinare, ma il disagio è tanto, soprattutto alla luce del caldo.