Ordinanza antismog, i nuovi cartelli ci sono ma il Comune temporeggia: “Per ora niente multe”

Genova. I nuovi cartelli ci sono, ma le multe possono ancora aspettare. A due mesi dall’entrata in vigore della nuova ordinanza antismog che limita la circolazione delle auto diesel Euro 4, il Comune di Genova rinvia la stretta sui mezzi inquinanti e assicura che per ora non ci saranno sanzioni ai danni di chi non dovesse rispettare gli ultimi divieti.

“Ne stiamo discutendo – spiega l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti -. Non so se i cartelli ci sono tutti. Ora si pone il problema di come controllare, non avendo ancora i varchi attrezzati, per cui dovremo organizzarci con la polizia locale. L’obbligo c’è, ci affidiamo comunque alla correttezza dei cittadini ed è chiaro che non possiamo invitare a trasgredire la norma. Ma di certo non ci scateneremo con le multe. Quando saremo pronti lo comunicheremo”.

A fine luglio l’amministrazione aveva già rimandato l’applicazione dell’ordinanza antismog per completare la “fase informativa“. Nei primi giorni di agosto, poi, era stato approvato un sostanzioso pacchetto di deroghe, inclusi ad esempio il trasporto di disabili e pazienti, gli artigiani impegnati su interventi urgenti, personale sanitario, commercianti su area pubblica, traslocatori, ma anche i veicoli diretti a matrimoni e funerali, quelli destinati all’imbarco su traghetti e il car pooling (almeno tre persone a bordo per le auto con quattro o più posti).

Ordinanza antismog, il nodo del trasporto pubblico

Ma oltre al nodo dei controlli – le telecamere installate da Movyon non bastano e si pongono diversi problemi di privacy per risalire alla classe di inquinamento delle singole targhe – ci sono altri elementi che spingono la giunta a mantenere la linea morbida. “Abbiamo i cantieri in centro e tra poco riapriranno le scuole, con l’esigenza di riuscire a mantenere un servizio di trasporto pubblico accettabile”.

Insomma, non si vuole gravare sulla cittadinanza in un momento in cui la mobilità cittadina è complicata e Amt si trova in ristrettezze economiche. Robotti rifiuta l’espressione “tagli”, anche se i sindacati sono stati chiari: mancano almeno 60-80 autisti su mille turni giornalieri e qualche corsa dovrà saltare per forza.

“Non c’è l’intenzione di tagliare assolutamente nulla – chiarisce l’assessore -. Il problema è la carenza di personale, perché l’azienda al momento non può assumere e la situazione del parco vetture è paradossale. Si tratta di ottimizzare per garantire il servizio migliore possibile. Sicuramente verranno rinforzate le linee principali per il percorso casa-scuola e casa-lavoro nelle ore di punta, per il resto un servizio accettabile bisogna mantenerlo. Poi, traguardato il piano di rilancio, si potrà intervenire in modo impattante. All’inizio dell’anno prossimo potremo iniziare a far vedere qualcosa di diverso”.

Il 1° ottobre nuova scadenza per gli Euro 5

Intanto si avvicina la prossima scadenza, quella del 1° ottobre, che secondo il piano regionale per la qualità dell’aria sancisce l’entrata in vigore dei divieti anche per i diesel Euro 5. Il Comune confida nella possibilità di una proroga. “Dovremo incontrarci di nuovo con la Regione per capire a che punto siamo”, conferma Robotti.