In ospedale

Campomorone, operaio ustionato nel cantiere del Terzo Valico

L’uomo, 25 anni, stava lavorando a un quadro elettrico quando è stato investito da una fiammata. È stato subito soccorso dai colleghi, che hanno chiamato il 112

terzo valico campomorone cravasco

Campomorone. Incidente sul lavoro mercoledì mattina a Campomorone, nel cantiere del Terzo Valico, dove un operaio è rimasto ustionato.

L’uomo, 25 anni, stava lavorando alla pulizia di un quadro elettrico in bassa tensione quando è partita una fiammata che l’ha investito. È stato subito soccorso dai colleghi, che hanno chiamato il 112. Sul posto l’automedica e la Croce Bianca Valsecca, che lo hanno stabilizzato e accompagnato all’ospedale San Martino.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, ma il codice rosso iniziale è stato poi declassato a giallo. Nel cantiere del Terzo Valico sono arrivati anche gli esperti dello Psal, il nucleo prevenzione e sicurezza Ambienti di lavoro della Asl 3, per i necessari accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

