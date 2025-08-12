  • News24
Ondata di calore, anche in Asl4 è possibile riprogrammare le visite

I pazienti cronici e gli over 75 saranno ricontattati per la riprogrammazione. Per tutti gli altri è possibile telefonare e fissare una nuova data per le visite

Tigullio. L’Unità di Crisi in staff alla Direzione della ASL4 si è consultata e ha disposto l’attuazione delle seguenti misure per le giornate di Allerta Rossa con emergenza Ondata di calore del 13 e 14 agosto 2025 riguardo ai servizi territoriali.

Le attività presso i servizi e gli ambulatori della ASL 4 restano attive e funzionanti.

Tuttavia, le persone fragili (molto anziane e/o malati cronici) che non si sentissero di uscire per recarsi alla ASL per visite ed esami possono telefonare al numero del centralino 0185/329111 che prenderà nota (nome cognome, contatto telefonico, giorno, sede e tipologia della prestazione) per la loro riprogrammazione.

In ogni caso, a scopo precauzionale, i coordinatori infermieristici a scopo precauzionale contattano le persone over 75enni e quelle identificabili come pazienti cronici, in agenda per domani 13 agosto e per giovedì 14 agosto, per assicurarsi che chi si dovrà recare al visite/accertamenti negli ambulatori della ASL possa farlo in sicurezza (ad esempio possa spostarsi in auto o taxi, escludendo l’uso dei mezzi pubblici per lunghi tragitti)

Tutti coloro che a causa dell’ondata di calore non potranno recarsi agli ambulatori verranno richiamati per fissare nuovo appuntamento e non incorreranno nella sanzione prevista per la “mancata presentazione all’appuntamento”.

Attenzione a eventuali truffe: gli operatori dell’Asl 4 che chiameranno gli utenti non chiederanno alcun compenso e non si offriranno di venire a casa o accompagnare all’appuntamento.

