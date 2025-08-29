  • News24
L’Oktoberfest torna in piazza della Vittoria: è la prima edizione dopo la chiusura della storica birreria HB

La manifestazione, che ha il “timbro” ufficiale dell’originale Oktoberfest di Monaco, è arrivata alla 15esima edizione. A organizzarla Alessio Balbi, che ad aprile ha chiuso l'attività ventennale

Torna a Genova l\'Oktoberfest con beer yoga e serate rap

Genova. Anche quest’anno torna, come da tradizione, l’Oktoberfest in piazza della Vittoria.

L’appuntamento è in programma dall’11 al 28 settembre 2025 sotto la tensostruttura allestita nella piazza, due settimane in cui la società Prost s.r.l. porterà a Genova un angolo di Monaco di Baviera con gastronomia, musica e atmosfera tipiche bavaresi.

La manifestazione, che ha il “timbro” ufficiale dell’originale Oktoberfest di Monaco, è arrivata alla 15esima edizione. A organizzarla Alessio Balbi, proprietario della storica birreria Hb di via Boccardo.

Il locale ha chiuso lo scorso aprile dopo vent’anni di boccali riempiti e specialità tipiche come würstel, stinco di maiale, bretzel, crauti e strudel, cui Balbi aveva aggiunto nel corso del tempo un tocco ligure con la focaccia al formaggio di Recco.

Vent’anni fa abbiamo acceso un sogno, lo abbiamo celebrato spillando le ultime birre. È stato l’ultimo brindisi di questo capitolo incredibile”, aveva scritto su Facebook, promettendo però che il bello deve ancora venire: nuovi progetti, nuove sfide”. E l’Oktoberfest è quella più grande.

