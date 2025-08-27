The Ocean Race torna a Genova, dal 3 al 7 settembre eventi e sport al Porto Antico

Genova. Dal 3 al 7 settembre Genova torna ad accogliere equipaggi e appassionati di vela di The Ocean Race, la prestigiosa regata attorno al mondo che toccherà la Superba con la penultima tappa e un fitto programma di eventi.

A Genova l’arrivo di The Ocean Race da Nizza e la partenza verso il Montenegro, ma anche laboratori scientifici, incontri con i campioni, spettacoli e attività per famiglie. Il calendario è stato presentato oggi nella sala dorata della Camera di Commercio di Genova dalla sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il presidente di The Ocean Race Richard Brisius e il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio.

Non più il Waterfront Levante come per il grand finale del 2023 ma, questa volta, il Porto Antico ospiterà l’Ocean Live Park e la flotta degli IMOCA 60.

Partita da Kiel, in Germania, il 10 agosto, la competizione mette alla prova la flotta imbarcazioni tecnologiche lunghe 18 metri e tra le più veloci al mondo. In poco più di un mese di navigazione i team percorreranno oltre 4500 miglia nautiche, attraversando alcune delle città simbolo dell’Europa marittima: da Kiel a Portsmouth, da Matosinthos a Cartagena e Nizza, prima di approdare a Genova.

La tappa finale, in programma dal 15 al 21 settembre, porterà le barche nella spettacolare Boka Bay, in Montenegro, dove si concluderà questa seconda edizione europea della regata.

In gara anche due grandi protagonisti italiani: Ambrogio Beccaria, skipper di Allagrande Mapei Racing, primo italiano a vincere la Mini Transat e oggi al timone di un progetto unico di raccolta dati sulle microplastiche, e Francesca Clapcich, velista triestina alla guida di Team Malizia, già impegnata a livello internazionale nella diffusione di buone pratiche ambientali.

Per cinque giorni il Porto Antico diventerà un grande villaggio internazionale aperto a tutti. L’Ocean Live Park, cuore pulsante della manifestazione, offrirà gli Ocean Race Events: laboratori scientifici ed educativi, installazioni multimediali, concerti, incontri con i campioni e attività per famiglie e scuole. Una festa diffusa che richiama alla memoria il successo del Grand Finale 2023, quando la città aveva accolto la conclusione della regata mondiale.

Ogni giorno, dalle 14 alle 22, il villaggio sarà animato da appuntamenti che uniscono intrattenimento e divulgazione. Nell’Ocean Dome, cupola immersiva a ingresso gratuito, i visitatori vivranno proiezioni a 360° dedicate alla salute dell’oceano, mentre i più giovani potranno cimentarsi in nodi marinareschi, scoprire la biodiversità del Mar Ligure o provare a salire su un’imbarcazione grazie al villaggio della Federazione Italiana Vela.

Il Genova Blue District di via del Molo 65r diventerà laboratorio di innovazione e sostenibilità, con workshop e installazioni dedicate a nuove tecnologie per la tutela dell’ambiente marino. Non mancheranno momenti di spettacolo e musica, dal DJ set alle esibizioni live, fino al grande concerto del 6 settembre.

La conferenza stampa di The Ocean Race Genova

«Genova è orgogliosa di essere ancora una volta protagonista di un grande evento internazionale legato al mare e allo sport – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – e ringrazio gli organizzatori, le istituzioni e i partner con cui abbiamo lavorato per portare ancora una volta nella nostra città, dopo l’appuntamento conclusivo del 2023, un nuovo grande appuntamento di The Ocean Race Europe. Il mare è la storia di Genova, la sua economia, la sua cultura e la sua identità, mentre lo sport è crescita personale, inclusione, coesione sociale, opportunità per i giovani». La sindaca sottolinea che «manifestazioni come The Ocean Race Europe rafforzano e rinnovano questo legame, facendoci dialogare con l’innovazione, la sostenibilità e la protezione degli oceani, tutti temi che troveranno lo spazio che meritano nelle attività dell’Ocean Live Park. La sostenibilità è un impegno centrale per la nostra amministrazione e questa regata porta con sé un messaggio forte di tutela degli oceani e di sensibilizzazione, che Genova raccoglie e rilancia, anche in vista del The Ocean Race Summit e del Generation Ocean Symposium, che ospiteremo nei mesi a venire». Salis, infine, invita «tutti a vivere insieme i giorni della tappa genovese dell’Ocean Race Europe. Auguro “buon vento” agli equipaggi che arriveranno a Genova e che dalla nostra città salperanno verso la tappa conclusiva di questa avventura».

«Genova e la Liguria hanno costruito negli anni un legame profondo con The Ocean Race, segnato dal “Grand Finale” del 2023, la prima volta in Italia e nel Mediterraneo – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – La tappa del 2025 conferma la nostra regione come capitale marittima e tra i principali hub internazionali, capace di unire tradizione e futuro. L’impegno sui grandi temi ambientali e sull’innovazione legata al mare è stato inoltre ribadito dai due Summit dedicati alla sostenibilità ospitati proprio a Genova. Con The Ocean Race – prosegue Bucci – avremo di nuovo i riflettori del mondo puntati sulla Liguria, occasione per valorizzarne eccellenze e potenzialità. Questa manifestazione è infatti molto più di una regata: rappresenta sport, turismo, tecnologia e sostenibilità, pilastri su cui Regione Liguria investe per costruire sviluppo e benessere per le comunità locali e mondiali».

«Per me è una grande emozione tornare a Genova, la più importante città del Mediterraneo che vanta un legame speciale con il mare e con il mondo della vela – spiega il presidente di The Ocean Race Richard Brisius – Il nostro obiettivo, e il messaggio che vogliamo veicolare a tutta l’Europa, è che bisogna fare tutto il possibile per salvare il mare. Oltre alla gara, dal 3 al 7 settembre il Porto Antico ospiterà tantissime attività ed eventi che avranno, come fine comune, l’educazione di grandi e piccoli ad una maggiore consapevolezza dell’importanza che il mare ha per il nostro pianeta. Saranno giornate ricche non solo di adrenalina ed emozioni, ma anche di possibilità per tutti di connettersi con il mondo del mare e con il suo ricco e meraviglioso patrimonio di biodiversità».

Il programma giorno per giorno

3 settembre

Laboratori scientifici dedicati a coralli, tartarughe marine e biodiversità del Mediterraneo.

Attività educative come “Missione Oceano – 7 sfide, 1 mare da salvare” a cura della Fondazione CIMA.

Visite guidate dal Porto Antico ai Musei di Strada Nuova.

Incontri divulgativi su benessere e cambiamento climatico con esperti e ricercatori.

Arrivo delle barche da Nizza, momento clou della giornata.

4 settembre

Laboratori creativi, tra cui la pittura su mattonelle per scoprire la biodiversità marina.

Workshop sui nodi marinareschi e visite guidate al Museo Diocesano.

Conferenze su tutela della fauna marina e turismo sostenibile.

5 settembre

Attività per bambini e famiglie, letture inclusive e laboratori interattivi.

Incontri su accessibilità, inclusione e tutela del mare con il progetto CLAPS.

“Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”, protagonista Francesca Clapcich, skipper Team Malizia, prima italiana a vincere la The Ocean Race e velista olimpica, che ha annunciato la sua sfida al Vendée Globe 2028, la più estrema delle regate: il giro del mondo in solitaria e senza scalo. Galata Museo del Mare.

Serata con DJ set al Porto Antico.

6 settembre

Laboratori scientifici sulla posidonia e sul suono degli animali marini.

Cerimonia di premiazione della tappa Nizza–Genova.

Conferenze su pesca sostenibile e soluzioni basate sulla natura applicate al porto di Genova.

Grande evento musicale serale.

7 settembre

Attività creative di riciclo e laboratori marini.

Cerimonia di consegna della bandiera da Genova alla Baia di Boka .

. Partenza della flotta per l’ultima tappa verso il Montenegro, accompagnata da Sailors Parade e Dock-Out Show.

Tutti i giorni, dalle 10 alle 18, lo stand della Federazione Italiana Vela (FIV) proporrà prove pratiche di vela e un simulatore per provare l’ebbrezza della navigazione. Dal 3 al 5 settembre il Genova Blue District ospiterà inoltre stazioni esperienziali dedicate alla scienza: suoni dei cetacei, fish watching, tentacoli e immersioni nei coralli.