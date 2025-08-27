Genova. In occasione dell’arrivo di The Ocean Race Europe a Genova, Outdoor Portofino e The Ocean Village organizzano una serie di laboratori gratuiti e aperti a tutti per praticare la citizen science marina e contribuire alla raccolta di dati scientifici.

Nelle giornate del 5 e 6 settembre, presso il porticciolo di Nervi, cittadini, appassionati e famiglie potranno partecipare a sei workshop dedicati all’osservazione e al monitoraggio delle specie marine locali. Ogni laboratorio, della durata di un’ora, prevede un briefing introduttivo seguito da un uscita di snorkeling guidata con l’utilizzo di mute, maschere, boccagli, pinne e tavolette per la registrazione dei dati biologici raccolti.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per immergersi nella biodiversità del mare ligure e contribuire concretamente a un progetto di citizen science in linea con i valori di tutela ambientale promossi da The Ocean Race Europe. L’organizzazione è supportata logisticamente da SAL, che mette a disposizione spogliatoi, docce e armadietti per i partecipanti.

Per facilitare il raggiungimento del Porticciolo di Nervi, dal cuore dell’Ocean Village nell’area del Porto Antico di Genova saranno disponibili navette gratuite di MovidaBus.

L’invito è rivolto a scuole, famiglie e appassionati per vivere questa esperienza e scoprire direttamente la ricchezza e la fragilità del patrimonio marino che ci circonda.

Orari dei laboratori (venerdì 5 e sabato 6 settembre):

10:30 – 11:30

13:00 – 14:00

15:15 – 16:15

Per raggiungere facilmente la location, saranno disponibili navette gratuite dalla zona del Porto Antico (Ocean Village). Il posto sulla navetta si può riservare in fase di prenotazione. Orari del servizio navetta da Porto Antico di Genova al Porticciolo di Nervi: 10, 12.20, 14.50. Ritorno: 11.50, 14.20, 16.40.

Prenotazioni cliccando qui.