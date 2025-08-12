Nonnolimpiadi 2025: il progetto di Sereni Orizzonti coinvolge anche le residenze di Genova

Si sono concluse le “NonnOlimpiadi” per tutte le residenze per anziani italiane gestite da Sereni Orizzonti, seconda in Italia per numero di posti letto nel settore del senior care: nei mesi di giugno e luglio 2025 le RSA italiane del Gruppo hanno organizzato due settimane di giochi “olimpici” per la Terza Età, interamente dedicate all’inclusività motoria e al divertimento degli ospiti.

A seguito del successo nell’anno 2024, Sereni Orizzonti ha rilanciato così il progetto fisio-educativo su scala nazionale, che ha coinvolto più di 6.000 ospiti nelle regioni in cui il Gruppo è presente. Nelle scorse settimane le RSA Sereni Orizzonti di Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia si sono animate di giochi e gare di psicomotricità volti a promuovere la socialità, le abilità fisiche e una sana competizione.

Le attività del programma psico-pedagogico sono il risultato del lavoro e della collaborazione tra animatori, educatori e fisioterapisti di ogni residenza. Primo fra gli obiettivi delle NonnOlimpiadi, automatizzare le capacità motorie residue di ciascun paziente: gli sport riadattati sono stati pensati per far acquisire maggiore sicurezza e autostima agli ospiti, ripristinando così la fiducia nei propri movimenti.

Nella RSA “San Tomaso d’Aquino” di Genova gli ospiti hanno partecipato ad attività motorie di vario tipo: il biliardo rivisitato, un percorso con l’intento di non far cadere l’uovo di legno sul cucchiaio, “l’acchiappamosche” con il palloncino e infine delle partite di pallavolo denominate “San Tomaso Beach Volley”. Assistiti da Oss e personale di struttura, gli anziani hanno potuto sperimentare giochi e modalità diverse di movimento, sempre nel rispetto delle capacità motorie di ognuno. Al termine dei giochi tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato personalizzato e una coppa.

L’animatrice della residenza Barbara Benozzato ci spiega che: «gli anziani hanno riscoperto anche il loro spirito agonistico. L’intento è di promuovere il benessere degli ospiti della casa di riposo, lavorando sulla tolleranza alla frustrazione e sulle emozioni negative, ma anche nella creazione di momenti gioiosi e felici. Le premiazioni finali hanno reso partecipi tutti i nostri nonni, facendoli sentire parte di una grande squadra».

«Migliorare la qualità di vita degli ospiti affinché, seppur con capacità motorio-cognitive residue ridotte, possano sempre vivere al massimo delle proprie possibilità: è l’obiettivo di questo progetto nazionale, in cui si uniscono fisioterapia e attività di animazione. Ogni ospite è stato a suo modo vincitore, grazie alla motivazione e alla fiducia riacquisite nel proprio corpo» – ha dichiarato Mario Modolo, direttore generale di Sereni Orizzonti.