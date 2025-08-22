Nidi di tartarughe, chiuso il nido di Sestri Levante: 88 gli esemplari nati

Sestri Levante. Termina ufficialmente il nido di Caretta caretta a Sestri Levante nei pressi della Galleria Sant’Anna, nei pressi della spiaggia di Sant’Anna che ha portato alla nascita di 88 esemplari, con una percentuale di schiusa e di successo pari al 94%. Sono questi i principali risultati emersi dall’apertura del nido condotta ieri nel tardo pomeriggio dai biologi e naturalisti di Arpal e Acquario di Genova, a nome del Gruppo Ligure Tartarughe alla presenza anche dello staff del Comune di Sestri Levante e del gruppo di volontari tra studenti, cittadini e membri dell’Associazione Sportiva Cavese U Cantu. Dall’ispezione del nido sono state trovate un totale di 94 uova, di cui 88 schiuse, 4 con embrione non arrivato alla schiusa, una aperta (tecnicamente “pipped”) ma senza fuoriuscita dell’esemplare e una non regolare.

A conclusione dell’indagine scientifica, che ha consentito di raccogliere dati importanti per lo studio di questi eventi, sono stati smantellati la gabbia a protezione del nido e il corridoio che ha aiutato i piccoli esemplari a raggiungere il mare dopo l’emersione.

Gli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe – che comprende Acquario di Genova, coordinatore, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Università di Genova – ringraziano nuovamente il Comune di Sestri Levante, la Guardia Costiera e i volontari per la grande collaborazione di queste settimane.

Continua il monitoraggio sugli altri 10 nidi liguri a Celle, Laigueglia, Varazze, Alassio, Arma di Taggia, Zinola, Imperia, Sarzana e Riva Ligure. In particolare, per il nido di Celle è passato l’intervallo di tempo previsto per la schiusa, il nido è mantenuto in osservazione grazie al supporto dell’Associazione Menkab e viene monitorato dal GLIT che effettuerà i controlli necessari nei prossimi giorni per verificare lo stato delle uova.