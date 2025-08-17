Nervi, striscioni contro il progetto per l’area Campostano: “Basta supermercati”

Genova. Nervi si mobilita contro il progetto del supermercato nell’area Campostano. Alcuni striscioni appesi alle finestre sono comparsi nelle ultime ore con le scritte “Basta supermercati” e “Stop al consumo di suolo”.

L’iniziativa è stata rilanciata sui social dal gruppo Nervi Basta Degrado: “Siate solidali con chi dice basta cemento, basta supermercati, basta consumo di suolo. Appendeteli alle finestre ovunque. Ci devono ascoltare”.

Dopo la notizia dell’apertura della conferenza dei servizi arrivata a fine luglio, l’assessora Francesca Coppola ha annunciato l’attivazione di una sospensiva di 30 giorni per permettere la ricezione dei pareri. “Il polo urbano, così come stabilisce la normativa del piano urbanistico, può prevedere la costituzione di una parte commerciale. È la legge che lo consente”, ha precisato l’assessora, aggiungendo però che il progetto, presentato “in fretta e furia agli uffici comunali”, ha “molte criticità”.

Dal canto suo il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo ha aperto le porte del dialogo: “Credo che in questa fase dobbiamo tutti riconoscere che lo scontro politico non è nell’interesse del territorio. Il progetto è stato depositato a fine aprile, avviando come prassi vuole un iter amministrativo che ora è nella fase giusta per poter essere discusso da ogni punto di vista”. A settembre si terrà una commissione dedicata sul territorio.

Nel frattempo la giunta di Tursi ha approvato una delibera che punta a modificare il piano del commercio del Comune di Genova. Nelle more di questo dispositivo l’aumento della fascia di rispetto dei centri storici, che imporrebbe anche a Campostano un nuovo limite ad un eventuale nuovo spazio di vendita, al massimo mille metri quadrati. A inizio agosto, tuttavia, Sogegross (che gestisce la catena la catena Basko), oggi proprietaria dell’area, ha presentato ufficialmente la richiesta di licenza commerciale. Sul tavolo del contendere, di fatto, il dimensionamento del futuro supermercato: nel progetto la superficie di vendita prevista supera di poco i 1.400 metri quadrati, vale a dire all’interno del limite dei 1.500 previsti dalla precedente versione del piano comunale. I nuovi limiti, però, dovranno passare al vaglio del Consiglio comunale: il dubbio è se si possano applicare retroattivamente a una richiesta già protocollata.