Municipi di centrodestra all’attacco della giunta: “Costretti a usare i soldi del Natale per la sicurezza delle scuole”

Genova. Sul terreno dell’autonomia (di spesa) dei municipi torna a infiammarsi la polemica politica. Se da un lato la giunta Salis ha optato per dare 285mila euro in conto capitale alle nove ex circoscrizioni genovesi, dai presidenti del centrodestra arriva l’attacco frontale sulla mancanza di liquidità immediata.

I presidenti del Municipio Levante Federico Bogliolo (Vince Genova) e Medio Levante Anna Palmieri (FdI) hanno infatti deciso (e comunicato) di stornare tutte le risorse dedicate agli eventi natalizi per intervenire sulla sicurezza delle scuole: “Si tratta di una scelta dovuta e obbligata – ha dichiarato Bogliolo – oggi non interveniamo sulla manutenzione ordinaria delle scuole ci ritroveremo a settembre senza possibilità di aprire i plessi e garantire sicurezza. La settimana scorsa abbiamo comunicato all’Assessore Ferrante e alla Sindaca le nostre necessità e ci è stato riferito che fino a ottobre non arriverà nulla. La settimana scorsa sulla scuola Jessie Mario di Borgoratti si è staccata una scossalina dalla facciata e abbiamo dovuto chiamare il 112 proprio perché non avevamo possibilità di intervenire non avendo risorse..”.

“Una situazione insostenibile – ha aggiunto Palmieri – lo dico da giorni che i 285.000 euro assegnati ai Municipi saranno utilizzabili previa progettazione solo nel 2026. Oggi abbiamo bisogno di liquidità altrimenti le manutenzioni ordinarie tanto sponsorizzate in campagna elettorale dall’attuale giunta, saranno solo un miraggio. Non abbiamo altra scelta che trasferire tutte le risorse di eventi e manifestazioni sulla sicurezza delle scuole. Mi dispiace perché si trattava di fondi con i quali, ogni anno, organizzavamo i bandi per il Natale. Non si può andare avanti così”.

I Presidenti hanno poi concluso: “non si può neanche continuare a tirare in ballo la precedente amministrazione. Chi oggi amministra deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni e di aver deciso di investire le risorse altrove. In questo periodo dell’anno, pur con diversi costi da sostenere, la GIunta Bucci/Piciocchi ha sempre messo a disposizione le risorse per aprire le scuole. Oggi no. Bisogna che si afrronti la realtà e si guardi al futuro con senso di responsabilità. La campagna elettorale è finita. Se la giunta lo vorrà fare noi ci saremo”