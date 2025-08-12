Multato per guida pericolosa, mostra ai vigili la patente del gemello: denunciato

Genova. Sabato 9 agosto la polizia locale ha denunciato un giovane per sostituzione di persona e dichiarazione di false generalità. Il ragazzo, S.T., fermato alle dieci del mattino in via Mameli per guida pericolosa da una pattuglia del Reparto Sicurezza Stradale Nucleo Polizia Stradale mentre era in sella a una moto di grossa cilindrata, ha dichiarato di non avere i documenti e la patente con sé, fornendo tuttavia le proprie generalità e andando a recuperare, su permesso degli operatori, la patente nel proprio appartamento.

Dal controllo i dati sono risultati corretti: infatti, la foto sul documento corrispondeva alla persona e la patente è risultata valida. Gli agenti quindi, dopo avere contestato al giovane la violazione, si sono allontanati, ma – insospettiti dal nervosismo del ragazzo – hanno svolto ulteriori accertamenti dai quali è risultato che al giovane, erano stati fatte diverse multe per circolazione senza patente di guida al seguito.

Inoltre, incrociando i dati della motorizzazione con quelli dell’anagrafe comunale, i vigili hanno scoperto che all’indirizzo indicato abitano due fratelli gemelli di cui uno solo titolare di patente per condurre moto di grossa cilindrata.

Gli agenti si sono così recati nell’abitazione: ad aprire loro la porta un ragazzo che ha esibito la carta d’identità di S.T., senza però essere in grado di consegnare la patente che diceva di avere fornito agli agenti poco prima. Inoltre, la moto non era più nel parcheggio dove era stata posteggiata quando il ragazzo era salito a prendere la patente.

Appostati in strada e visto arrivare il motociclo, gli agenti hanno chiesto i documenti al conducente che ha detto nuovamente di chiamarsi S.T., presentando la patente e dichiarando di essere appena andato a pagare i verbali, ma poi ha dovuto confessare di chiamarsi in realtà S.R. e di essere il gemello di S.T. Agli agenti ha spiegato di aver fornito la patente del gemello perché lui non aveva la patente per guidare moto di grossa cilindrata.

Il giovane è stato portato al comando e denunciato per sostituzione di persona e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale dell’identità personale. Inoltre lo hanno multato per guida senza patente per quella categoria di potenza del motoveicolo e guida pericolosa in centro abitato: Sequestrata la patente utilizzata indebidamente. Sarà la procura a valutare se il fratello possa essere accusato in concorso.