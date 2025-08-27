In bici sulla ciclabile con casco e luci, ma non ha il campanello: scatta la multa

Genova. “La conducente del velocipede circolava senza che su esso fosse presente il campanello”: così recita la multa che un agente della polizia locale ha staccato per una genovese che martedì pedalava sulla sua bici in corso Sardegna, nella corsia ciclabile.

La donna ha deciso di condividere sui social il verbale “per dare un aiuto a non incorrere in sanzioni inutili”. A chi le ha domandato se avesse commesso qualche infrazione ha risposto che stava percorrendo la ciclabile con casco e luci, e che è stata fermata per un controllo culminato appunto con una multa da 26 euro per l’assenza del campanello sul manubrio.

La sanzione è scattata sulla base dell’articolo 68 comma 6 del Codice della Strada: “Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102”.

La foto della multa condivisa su Facebook

Multa minima, dunque, e non contestata dalla ciclista, che ha ammesso “di essere in torto, perché le leggi vanno rispettate”. I commenti però sono stati inevitabili, con parecchie persone che hanno ritenuto esagerata la multa, soprattutto in confronto a infrazioni ben più pericolose commesse su due ruote. Benaltrismo, sostengono altri: la legge è legge, e in caso d’infrazione si paga.

“Nel corso di un controllo non sistematico, valutato estemporaneamente dall’agente accertatore su strada, è stata riscontrata la mancanza di dispositivi obbligatori di sicurezza (catadiottri, luci e campanello) – fa sapere il comando della Polizia Locale – Tali dotazioni sono prescritte dal Codice della Strada per la circolazione di biciclette e mezzi assimilabili, sia su carreggiate sia su percorsi ciclabili. Il comando pone particolare attenzione alle attività di prevenzione, con l’obiettivo di tutelare gli utenti deboli della strada, in particolare ciclisti e pedoni, troppo spesso esposti a rischi a causa di comportamenti incivili e contrari alle regole del Codice della Strada”.