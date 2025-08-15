  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nella notte

Movida estrema nel Tigullio, sei interventi per minori intossicati da alcol

Due giovanissimi in condizioni di semi coscienza sono stati soccorsi a Sestri Levante, mentre alle 4 sul lungomare di Rapallo è stata trovata una ragazzina priva di sensi

bicchieri movida

Genova. Serata pre Ferragosto difficile nel Tigullio dal punto di vista della movida. Sei gli interventi nel Tigullio per soccorrere ragazzi intossicati da alcol, tre dei quali sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

Il primo intervento poco dopo la mezzanotte a Riva Trigoso, in via Colombo, con intervento dei carabinieri e dei militi della Croce Rossa, poi i soccorritori si sono spostati a Lavagna per aiutare una ragazzina.

Altri due giovanissimi in condizioni di semi coscienza sono stati soccorsi a Sestri Levante, mentre alle 4 sul lungomare di Rapallo è stata trovata una ragazzina priva di sensi a causa dell’alcol.

Sia polizia sia carabinieri stanno monitorando i locali per controllare che non vengano serviti alcolici a minorenni durante questo lungoposte ferragostano.

Più informazioni
leggi anche
Alcolici carabinieri alassio
Soccorsi
Festa tra amici degenera, due sedicenni in ospedale per intossicazione da alcol
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.