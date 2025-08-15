Movida estrema nel Tigullio, sei interventi per minori intossicati da alcol

Genova. Serata pre Ferragosto difficile nel Tigullio dal punto di vista della movida. Sei gli interventi nel Tigullio per soccorrere ragazzi intossicati da alcol, tre dei quali sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.
Il primo intervento poco dopo la mezzanotte a Riva Trigoso, in via Colombo, con intervento dei carabinieri e dei militi della Croce Rossa, poi i soccorritori si sono spostati a Lavagna per aiutare una ragazzina.
Altri due giovanissimi in condizioni di semi coscienza sono stati soccorsi a Sestri Levante, mentre alle 4 sul lungomare di Rapallo è stata trovata una ragazzina priva di sensi a causa dell’alcol.
Sia polizia sia carabinieri stanno monitorando i locali per controllare che non vengano serviti alcolici a minorenni durante questo lungoposte ferragostano.