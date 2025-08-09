  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Gravi irregolarità

Mosche, frighi spenti e alimenti andati a male: chiuso un minimarket in via Avio

A effettuare il controllo le volanti della polizia che hanno poi chiamato la Asl3 e la polizia locale

auto macchina polizia volante

Genova. Gli agenti delle volanti ieri mattina hanno effettuato un controllo in un minimarket di via Avio. All’interno erano presenti tre uomini, tutti soci e titolari dell’impresa. Ai poliziotti sono apparse subito evidenti diverse anomalie, come la presenza di un frigorifero destinato alla conservazione di alimenti surgelati che era stato acceso al momento del loro ingresso, così come i numerosi prodotti alimentari, tra cui frutta e verdura, andati a male. Massiccia la presenza di mosche e moscerini.

Per questi motivi i poliziotti hanno chiesto l’intervento della polizia locale e della A.S.L. 3 per effettuare i necessari controlli da cui sono emerse gravi irregolarità: la Asl ha  disposto la sospensione totale dell’attività la Polizia Locale ha multato i titolari per mancata osservazione delle temperature massime e minime di conservazione dei prodotti alimentari.

Infine è stato richiesto l’intervento di personale Amiu per lo smaltimento della merce deperita.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.