Mosche, frighi spenti e alimenti andati a male: chiuso un minimarket in via Avio

Genova. Gli agenti delle volanti ieri mattina hanno effettuato un controllo in un minimarket di via Avio. All’interno erano presenti tre uomini, tutti soci e titolari dell’impresa. Ai poliziotti sono apparse subito evidenti diverse anomalie, come la presenza di un frigorifero destinato alla conservazione di alimenti surgelati che era stato acceso al momento del loro ingresso, così come i numerosi prodotti alimentari, tra cui frutta e verdura, andati a male. Massiccia la presenza di mosche e moscerini.

Per questi motivi i poliziotti hanno chiesto l’intervento della polizia locale e della A.S.L. 3 per effettuare i necessari controlli da cui sono emerse gravi irregolarità: la Asl ha disposto la sospensione totale dell’attività la Polizia Locale ha multato i titolari per mancata osservazione delle temperature massime e minime di conservazione dei prodotti alimentari.

Infine è stato richiesto l’intervento di personale Amiu per lo smaltimento della merce deperita.