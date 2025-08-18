  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorsi vani

Tragedia in via Gramsci, 56enne si sente male e muore in ambulanza

L’uomo da qualche giorno non stava bene e aveva in programma visite mediche. Lunedì mattina intorno alle 7 stava camminando quando si è accasciato

ambulanza croce bianca

Genova. Tragedia lunedì mattina in via Gramsci, dove un uomo di 56 anni è morto dopo essersi sentito male in strada.

L’uomo, un cittadino marocchino, da qualche giorno non stava bene e aveva in programma alcune visite mediche. Lunedì mattina intorno alle 7 stava camminando quando si è accasciato al suolo, esanime.

Immediata la chiamata al 112, e sul posto sono arrivate ambulanza e automedica. Poco prima di partire verso l’ospedale le condizioni del 56enne si sono aggravate ed è morto a bordo dell’ambulanza.

Presenti sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti necessari.

Più informazioni
leggi anche
traghetto moby
Tragedia
Malore sul traghetto da Porto Torres, passeggero muore a bordo
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.