Tragedia in via Gramsci, 56enne si sente male e muore in ambulanza

Genova. Tragedia lunedì mattina in via Gramsci, dove un uomo di 56 anni è morto dopo essersi sentito male in strada.

L’uomo, un cittadino marocchino, da qualche giorno non stava bene e aveva in programma alcune visite mediche. Lunedì mattina intorno alle 7 stava camminando quando si è accasciato al suolo, esanime.

Immediata la chiamata al 112, e sul posto sono arrivate ambulanza e automedica. Poco prima di partire verso l’ospedale le condizioni del 56enne si sono aggravate ed è morto a bordo dell’ambulanza.

Presenti sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti necessari.