Morto dopo l’uso del taser, parla il ministro Piantedosi: “È uno strumento imprescindibile”

Roma. “Il profondo cordoglio per il decesso di due persone, dopo che era stato usato su di loro il taser, non deve essere strumentalizzato al solo fine di portare avanti l’ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell’ordine”.

A parlare è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che in una nota ufficiale arrivata dopo che nel giro di 48 ore soni morte due persone dopo essere state colpite da taser: un 57enne a Olbia e un 41enne, Elton Bani, a Manesseno, frazione di Sant’Olcese, Genova.

“L’autorità giudiziaria farà accertamenti e valutazioni ma nulla può mettere in discussione professionalità, equilibrio e impegno delle forze di polizia – sottolinea Piantedosi – Nei due casi specifici, si tratta di carabinieri intervenuti in altrettante situazioni estremamente difficili e rischiose. E non dobbiamo portare loro rispetto solo quando sono loro stessi a rimanere vittime di queste situazioni”.

Il ministro, sino al 2022 prefetto di Roma, è quindi entrato a gamba tesa nel dibattito sull’utilizzo del taser, rispondendo alle critiche arrivate nei giorni scorsi anche dalle forze politiche di opposizione.

“Chi, in maniera ideologica, critica l’utilizzo del taser deve tener presente che si tratta di uno strumento imprescindibile che viene fornito agli agenti proprio per evitare l’utilizzo di armi da sparo – chiarisce – Le regole di ingaggio prevedono che venga usato soltanto quando ci si trova di fronte a soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un concreto pericolo per i presenti. La sicurezza dei cittadini è il primo obiettivo che deve essere perseguito”.

“Dalle prime ricostruzioni è esattamente la situazione in cui si sono ritrovati i carabinieri intervenuti. Dunque, vanno respinte, perché del tutto pretestuose, pregiudiziali ed infondate, le polemiche contro le forze di polizia a cui va tutta la gratitudine e il completo sostegno del nostro governo”, ha concluso Piantedosi.