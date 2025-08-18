Morto dopo essere stato colpito dal taser, indagati due carabinieri

Genova. Sono indagati i due carabinieri che domenica pomeriggio hanno usato il taser contro Elton Bani, 41 anni, morto dopo essere stato colpito. I miliari stavano cercando di bloccarlo dopo essere intervenuti per sedare una presunta lite tra vicini.

Menasseno, 41enne morto dopo essere stato colpito con il taser

Un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti necessari a fare chiarezza sulla vicenda, che si è consumata davanti a una palazzina di Manesseno, frazione di Sant’Olcese, dove l’uomo viveva.

Secondo una prima ricostruzione la richiesta di intervento al 112 è arrivata intorno alle 17 di domenica17 agosto da parte di alcuni vicini del 41enne. La coppia segnala una lite piuttosto accesa e un atteggiamento molto alterato da parte di Bani, e sul posto arriva inizialmente la Croce d’Oro di Manesseno.

La prima ricostruzione degli eventi

I sanitari, vedendo l’uomo piuttosto aggressivo e deciso a non farsi assistere, chiedono quindi l’intervento dei carabinieri, Arrivano due pattuglie, che trovano il 41enne seduto in macchina sotto casa. Si avvicinano e provano a calmarlo, convincendolo a scendere dall’auto e ad accompagnarli in casa per prendere i documenti. Inizialmente l’uomo sembra collaborativo, ma sulle scale dà di nuovo in escandescenze.

I militari riescono a bloccarlo a fatica, ma lui continua a dimenarsi e a colpirli e a un certo punto, sempre secondo le ricostruzioni, un carabiniere estrae il taser e lo punta contro l’uomo, colpendolo di striscio. Un secondo colpo lo prende in pieno, ma il 41enne continua ad agitarsi e a dimenarsi, e a quel punto un secondo carabiniere prende il taser e colpisce una terza volta.

Bani a quel punto crolla a terra e non si muove più: i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma pochi istanti dopo è stato constatato il decesso.

Aperto un fascicolo per omicidio colposo

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendovi i nomi dei due militari che hanno usato il taser.

L’autopsia, già disposta, accerterà le cause della morte e se effettivamente Bani sia morto per l’uso del taser, oltre all’eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue della vittima e al suo stato di salute. Verrà valutata l’intera dinamica dell’accaduto, per capire se vi era effettivamente l’esigenza di utilizzare il taser e di colpire tre volte, e anche le condizioni del 41enne e come ha reagito al controllo.