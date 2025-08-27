  • News24
Morto colpito dal taser, Elton Bani aveva assunto cocaina. L’avvocato: “No a strumentalizzazioni”

I primi esiti degli esami tossicologici: tracce della sostanza nel sangue, da chiarire la correlazione col decesso. Iniziato l'esame tecnico dei due storditori sotto sequestro

Sant’Olcese. Elton Bani, l’operaio di 41 anni morto dopo essere stato fermato con il taser a Genova, aveva consumato cocaina. Tracce della sostanza, secondo i primi esiti degli esami tossicologici eseguiti durante l’autopsia e riportati dall’agenzia Ansa, sono state trovate nel sangue dell’uomo. Occorrerà aspettare i risultati finali per capire quanto tempo prima l’avesse assunta e se possa considerarsi una concausa del decesso.

“Indipendentemente da quelli che saranno gli esiti finali degli esami tossicologici – sottolinea l’avvocato Cristiano Mancuso che assiste la famiglia – le evidenze parlano di almeno due colpi di taser alla schiena a una persona disarmata e alla presenza di quattro carabinieri che si presume siano addestrati ad affrontare situazioni di questo tipo. Quindi auspico che si porti rispetto a un ragazzo che non c’è più e che vengano evitate strumentalizzazioni”.

Intanto stamattina è iniziato l’esame tecnico dei due storditori elettrici ancora sotto sequestro. Sono stati tolti i sigilli ed è stata estratta la memoria della ‘scatola nera’ per estrapolare i dati del 17 agosto. L’esame servirà a capire se i taser fossero integri, correttamente funzionanti o eventualmente manomessi.

Per la morte di Bani, la pm Paola Calleri ha indagato due carabinieri (difesi dall’avvocato Mario Iavicoli) per consentire loro di potere partecipare a tutti gli accertamenti con un proprio consulente. I dati raccolti e i risultati della consulenza tecnica verranno incrociati con quelli dell‘autopsia, eseguita dalla medico legale Isabella Caristo.

Dai primi riscontri, Bani sarebbe stato colpito una volta di striscio all’addome e poi due volte alla schiena: questi ultimi due dardi avrebbero prodotto quattro scariche elettriche. Tra l’altro la procedura prevede proprio che il taser venga sparato alla schiena per evitare arresti cardiaci.

I militari erano intervenuti domenica 17 agosto su richiesta del personale del 118 che era stato allertato dai vicini per un uomo agitato e fuori controllo. I quattro militari lo avevano trovato in strada, in macchina e senza documenti. Lo avevano calmato e convinto a salire in casa. Una volta dentro l’androne, l’operaio avrebbe iniziato a colpire con calci e pugni i carabinieri.

