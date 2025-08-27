Morto colpito dal taser, Elton Bani aveva assunto cocaina. L’avvocato: “No a strumentalizzazioni”

Sant’Olcese. Elton Bani, l’operaio di 41 anni morto dopo essere stato fermato con il taser a Genova, aveva consumato cocaina. Tracce della sostanza, secondo i primi esiti degli esami tossicologici eseguiti durante l’autopsia e riportati dall’agenzia Ansa, sono state trovate nel sangue dell’uomo. Occorrerà aspettare i risultati finali per capire quanto tempo prima l’avesse assunta e se possa considerarsi una concausa del decesso.

“Indipendentemente da quelli che saranno gli esiti finali degli esami tossicologici – sottolinea l’avvocato Cristiano Mancuso che assiste la famiglia – le evidenze parlano di almeno due colpi di taser alla schiena a una persona disarmata e alla presenza di quattro carabinieri che si presume siano addestrati ad affrontare situazioni di questo tipo. Quindi auspico che si porti rispetto a un ragazzo che non c’è più e che vengano evitate strumentalizzazioni”.

Intanto stamattina è iniziato l’esame tecnico dei due storditori elettrici ancora sotto sequestro. Sono stati tolti i sigilli ed è stata estratta la memoria della ‘scatola nera’ per estrapolare i dati del 17 agosto. L’esame servirà a capire se i taser fossero integri, correttamente funzionanti o eventualmente manomessi.

Per la morte di Bani, la pm Paola Calleri ha indagato due carabinieri (difesi dall’avvocato Mario Iavicoli) per consentire loro di potere partecipare a tutti gli accertamenti con un proprio consulente. I dati raccolti e i risultati della consulenza tecnica verranno incrociati con quelli dell‘autopsia, eseguita dalla medico legale Isabella Caristo.

Dai primi riscontri, Bani sarebbe stato colpito una volta di striscio all’addome e poi due volte alla schiena: questi ultimi due dardi avrebbero prodotto quattro scariche elettriche. Tra l’altro la procedura prevede proprio che il taser venga sparato alla schiena per evitare arresti cardiaci.

I militari erano intervenuti domenica 17 agosto su richiesta del personale del 118 che era stato allertato dai vicini per un uomo agitato e fuori controllo. I quattro militari lo avevano trovato in strada, in macchina e senza documenti. Lo avevano calmato e convinto a salire in casa. Una volta dentro l’androne, l’operaio avrebbe iniziato a colpire con calci e pugni i carabinieri.